Giorno della memoria, il prefetto consegna la medaglia d’onore ai parenti dei bergamaschi internati

Proseguono le iniziative per il Giorno della Memoria, a Bergamo e provincia. Come da tradizione, nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio, il prefetto Luca Rotondi ha consegnato ai rispettivi parenti 21 medaglie d’onore in ricordo dei cittadini italiani deportati e internati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

Una cerimonia toccante, durante la quale sono state lette alcune lettere e cartoline spedite ad amici e parenti dai bergamaschi internati in Germania. «A Bergamo, questo è un Giorno vissuto con grande attenzione, non possiamo dimenticare quello che è accaduto», ha detto il prefetto Luca Rotondi. «Dobbiamo fare di più per far comprendere come nel 900, in un momento in cui i valori di libertà e di democrazia erano noti e condivisi, quasi silenziosamente si sia avverata una delle più grandi catastrofi dell’umanità».