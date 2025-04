«Giovani in cammino: avvertite il fascino della misericordia»

È partito nelle scorse ore il pellegrinaggio dei duemila bergamaschi a Roma per il Giubileo degli adolescenti, che chiama a raccolta circa centomila persone (in aggiunta a quelle che stanno raggiungendo in questi giorni la Città eterna per le esequie di papa Francesco). Da circa 130 parrocchie della Diocesi in serata sono partiti gli autobus - 32 in tutto - che hanno raccolto i ragazzi dapprima a Bergamo, dove si sono svolti i riti di apertura del pelle

grinaggio, e da qui poi in direzione Roma.

I primi a partire sono stati alle 19,30 i cinquanta ragazzi della Valle di Scalve, a seguire tutti gli altri, per una trasferta organizzata dall’Ufficio diocesano per la pastorale dell’età evolutiva. Alle 21,30 i diversi gruppi si sono radunati a Bergamo, nella zona dell’Italcementi, e da qui si sono recati a piedi in Città alta. Visto l’alto numero di partecipanti, sono state celebrate due Messe in contemporanea per l’apertura del pellegrinaggio, nella chiesa ipogea del Seminario e in Duomo. In entrambe, in momenti diversi, ha portato il proprio saluto ai giovani pellegrini il Vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi.

Augurando buon viaggio ai pellegrini, monsignor Beschi si è detto «molto stupito della risposta che avete dato voi giovani e le vostra comunità» a questa chiamata e si è soffermato sulla morte del Papa: «È un evento doloroso, ma lo viviamo da cristiani: il Papa vive perché noi cristiani crediamo che Gesù è capace di vincere il potere della morte».

Il Vescovo ha poi ricordato Francesco come «il Papa della gioia, perché è stato un uomo che in mezzo al travaglio del mondo ha portato non una gioia superficiale, ma delle ragioni per non disperarci». Ricordando che «il Giubileo è un grande gesto di misericordia», ha augurato ai ragazzi di «avvertire il fascino della misericordia» e ha citato alcune parole usate dal Pontefice in riferimento ai giovani: «Voi avete il fiuto di ciò che è bello, buono, vero, giusto, santo», invitando tutti a «tornare a casa con il desiderio di testimoniare a tutti la fede cristiana».