Gli aiuti ai più deboli: l’Ordine di Malta in via XX Settembre con i suoi volontari

Sabato 14 ottobre torna la Giornata dell’Ordine di Malta, ordine religioso-ospedaliero. Questa quarta edizione, oltre che alle 34 piazze italiane, vedrà coinvolte anche altre 10 Nazioni nel mondo, divenendo la prima «Giornata Mondiale dell’Ordine di Malta». Una giornata per far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dai volontari al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità e allo stesso tempo presentare i diversi progetti e le iniziative che l’ordine ha strutturato negli anni, a livello locale, nazionale e internazionale, in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il 14 ottobre, dalle 9 alle 19, per conoscere la realtà dell’Ordine di Malta in Italia e le sue attività l’ordine sarà anche a Bergamo, in via XX Settembre, fronte civico 9, dove, oltre alle informazioni, verranno eseguite delle dimostrazioni di Basic Life Support con uso di un manichino per rianimazione.

In Italia l’Ordine di Malta opera attraverso i tre Gran Priorati e le Delegazioni che assistono i bisognosi con mense, distribuzione di pasti in strada, con vestiario e con diversi progetti di assistenza; l’Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta segue la parte sanitaria con un ospedale a Roma e ambulatori in tutta Italia; il Corpo Militare è dedito all’assistenza sanitaria e umanitaria supportando la sanità militare in Italia e, in missioni di mantenimento della pace, anche all’estero; il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta presta servizi di pronto soccorso, servizi sociali, di prima emergenza e interviene in occasione di calamità naturali, operando in stretta collaborazione con il Dipartimento italiano della Protezione civile e con importanti accordi con vari enti civili e militari, tra cui la Guardia costiera e le Capitanerie di porto per l’accoglienza ai migranti.

Molte iniziative sono state avviate per aiutare le popolazioni dei paesi in guerra, in Ucraina, o colpite da calamità naturali: Turchia e Siria. L’Ordine di Malta è intervenuto assistendo le categorie più fragili: sfollati, rifugiati, profughi, anziani e disabili bisognosi di farmaci e viveri. Ha distribuito beni di prima necessità, e consegnando generatori elettrici, attrezzature mediche raccolte e donate dalle diverse entità dell’ordine nel mondo.