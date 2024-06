Graduation Day, giornata di festa in Università con premi e lancio del tocco -Qui la diretta

Anno dopo anno, è ormai diventato un appuntamento fisso: il Graduation Day, l’evento che festeggia i laureati dell’ateneo dell’ultimo anno, si terrà sabato 15 giugno alle 11 nell’Aula Magna in Sant’Agostino.

Il programma

Il Graduation Day 2024 vedrà poi la lectio magistralis «Il presente non basta» tenuta da Ivano Dionigi, professore emerito e già rettore dell’Università di Bologna oltre che presidente del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, a cui farà seguito l’intervento «La magia della sabbia» a cura dell’artista Andrea Arena-Sand Art.

Le premiazioni

In occasione della cerimonia saranno premiati anche alcuni studenti dell’Università di Bergamo che si sono particolarmente distinti nel proprio campo (10 studenti per dipartimento), infine il Graduation Day si chiuderà col Gaudeamus igitur (l’inno universitario internazionale) e con l’ormai iconico lancio del tocco, previsto alle 13. Di edizione in edizione, a partire dal debutto nel 2018, il Graduation Day dell’Università di Bergamo ha dato ai neolaureati dell’ateneo l’occasione di vivere momenti di emozione, di gioia, di socialità.