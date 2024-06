Graduation Day, giornata di festa in Università con premi e lancio del tocco - video

Si è parlato di coraggio, per affrontare nuove sfide, di quanto l’apporto umano resti fondamentale ai tempi dell’intelligenza artificiale, della libertà di espressione, della necessità di avere una visione europea, senza però mai dimenticare l’alma mater. Il rettore dell’Università di Bergamo Sergio Cavalieri ha incoraggiato i 600 laureati che sabato mattina, 15 giugno, nell’Aula Magna di Sant’Agostino, sono stati protagonisti, in rappresentanza degli oltre 1.700 laureati magistrali dell’Università di Bergamo dell’anno accademico 2023/2024, della cerimonia del Graduation Day.

«Il coraggio, l’avere cuore, deve poter imprimersi in voi come un tatuaggio invisibile, un’impronta, una forza capace di accettare anche le sconfitte e imparare dagli errori. Coraggio di esprimersi liberamente, di avere rispetto degli altri, di saperli ascoltare» ha detto Cavalieri. Presenti alla cerimonia autorità civili e religiose. Presente, in una delle sue prime uscite da sindaco di Bergamo, Elena Carnevali: «Siate protagonisti della vostra vita – ha detto ai ragazzi - nella dimensione sociale e in quella professionale che comincia già da oggi. Questo è il mio augurio, che vi affacciate al futuro con l’energia e l’entusiasmo della vostra età e con la fiducia che noi adulti riponiamo in voi. L’Università di Bergamo è per la nostra città un orgoglio».