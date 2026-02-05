Granfondo di ciclismo il 10 maggio: un autobus Atb a tema per la mobilità sostenibile

La città di Bergamo rafforza il proprio legame con il ciclismo e con la BGY Airport Granfondo grazie a un’iniziativa di comunicazione ad alto impatto: un autobus di linea Atb (Azienda Trasporti Bergamo) completamente personalizzato che, fino al 10 maggio, percorrerà tutte le linee urbane della città promuovendo la storica granfondo bergamasca. Il mezzo scelto è uno Yutong elettrico da 12 metri, simbolo di mobilità sostenibile e innovazione al servizio della promozione sportiva.

La BGY Airport Granfondo, in programma il prossimo 10 maggio e organizzata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, si conferma così non solo un grande evento sportivo, ma anche un’occasione per sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della convivenza tra i diversi utenti della strada.

La presentazione ufficiale

Il mezzo brandizzato è stato presentato nella mattinata di giovedì 5 febbraio davanti a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, alla presenza del Presidente di Atb Enrico Felli, del Sindaco di Bergamo Elena Carnevali, dell’Assessore alle Politiche sociali, longevità, salute e sport del Comune di Bergamo Marcella Messina, del Presidente della Camera di Commercio di Bergamo Giovanni Zambonelli e della Consigliera della Provincia di Bergamo Giorgia Gandossi.

Un mezzo di comunicazione itinerante

L’autobus selezionato per l’iniziativa, come già avvenuto nella passata edizione, circolerà su tutte le linee della rete Atb, garantendo una visibilità capillare sul territorio urbano. La personalizzazione grafica, attiva fino allo svolgimento dell’evento, copre una superficie complessiva di circa 80 metri quadrati, includendo entrambi i lati del bus e il retro.

Grazie a questa piattaforma di comunicazione mobile, il messaggio della BGY Airport Granfondo potrà raggiungere un pubblico ampio e trasversale: la rete ATB, infatti, trasporta ogni anno oltre 25 milioni di passeggeri.

Sport, sicurezza e mobilità sostenibile