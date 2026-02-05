Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 05 Febbraio 2026

Granfondo di ciclismo il 10 maggio: un autobus Atb a tema per la mobilità sostenibile

BGY AIRPORTO GRANFONDO. Un autobus Yutong elettrico di 12 metri per rafforzare il sodalizio tra la città di Bergamo e l’evento di ciclismo. Un modo per promuovere la mobilità ecologica e su due ruote.

La presentazione a Palazzo Frizzoni dell’autobus di linea Atb dedicato alla BGY Airport Granfondo
La presentazione a Palazzo Frizzoni dell’autobus di linea Atb dedicato alla BGY Airport Granfondo

La città di Bergamo rafforza il proprio legame con il ciclismo e con la BGY Airport Granfondo grazie a un’iniziativa di comunicazione ad alto impatto: un autobus di linea Atb (Azienda Trasporti Bergamo) completamente personalizzato che, fino al 10 maggio, percorrerà tutte le linee urbane della città promuovendo la storica granfondo bergamasca. Il mezzo scelto è uno Yutong elettrico da 12 metri, simbolo di mobilità sostenibile e innovazione al servizio della promozione sportiva.

La BGY Airport Granfondo, in programma il prossimo 10 maggio e organizzata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, si conferma così non solo un grande evento sportivo, ma anche un’occasione per sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della convivenza tra i diversi utenti della strada.

La presentazione ufficiale

Il mezzo brandizzato è stato presentato nella mattinata di giovedì 5 febbraio davanti a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, alla presenza del Presidente di Atb Enrico Felli, del Sindaco di Bergamo Elena Carnevali, dell’Assessore alle Politiche sociali, longevità, salute e sport del Comune di Bergamo Marcella Messina, del Presidente della Camera di Commercio di Bergamo Giovanni Zambonelli e della Consigliera della Provincia di Bergamo Giorgia Gandossi.

Un mezzo di comunicazione itinerante

L’autobus selezionato per l’iniziativa, come già avvenuto nella passata edizione, circolerà su tutte le linee della rete Atb, garantendo una visibilità capillare sul territorio urbano. La personalizzazione grafica, attiva fino allo svolgimento dell’evento, copre una superficie complessiva di circa 80 metri quadrati, includendo entrambi i lati del bus e il retro.

Grazie a questa piattaforma di comunicazione mobile, il messaggio della BGY Airport Granfondo potrà raggiungere un pubblico ampio e trasversale: la rete ATB, infatti, trasporta ogni anno oltre 25 milioni di passeggeri.

Sport, sicurezza e mobilità sostenibile

Oltre a promuovere l’evento sportivo attraverso lo slogan dell’edizione 2026, «BGYou… ci sei anche tu?», l’iniziativa intende lanciare un messaggio chiaro sull’importanza di una mobilità urbana più sicura, sostenibile e inclusiva. La bicicletta viene così valorizzata non solo come strumento sportivo, ma anche come mezzo di trasporto quotidiano, equo e rispettoso dell’ambiente. L’autobus brandizzato BGY Airport Granfondo diventa quindi simbolo di un percorso condiviso: un viaggio che unisce sport, territorio e comunità, e che guarda a una città sempre più attenta alla qualità della vita, alla sostenibilità e alla sicurezza di tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Ciclismo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Ambiente
Energia rinnovabile
Politica
Enti locali
Enrico Felli
Elena Carnevali
Marcella Messina
Giovanni Zambonelli
Giorgia Gandossi
Federazione Ciclistica Italiana
Comune di Bergamo
camera di commercio di bergamo
provincia di bergamo