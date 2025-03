Gravi illeciti ambientali e abusi edilizi in un allevamento dell’Isola con un migliaio di bovini: 4 denunciati

Le irregolarità penali

Durante l’ispezione, è stata rilevata la presenza di 1.140 bovini, un numero che richiede specifica autorizzazione per le emissioni in atmosfera, mai rilasciata all’azienda. Tra le violazioni penali riscontrate figurano: utilizzo non autorizzato dei reflui zootecnici, con un carico di azoto superiore ai limiti consentiti per le colture aziendali; emissioni in atmosfera senza le necessarie autorizzazioni; abusi edilizi, con costruzioni realizzate senza permessi e adibite ad abitazione anziché a magazzino o deposito, come dichiarato; mancato rispetto di ordinanze sindacali, con utilizzo di un capannone danneggiato da un incendio nonostante il divieto di accesso.