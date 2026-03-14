Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 14 Marzo 2026

Grumello, brucia palazzina comunale. Nove persone evacuate, molti anziani

L’INCENDIO. Il rogo si è sviluppato nella notte fra giovedì e ieri per cause in via di accertamento. In sette in ospedale per inalazione di fumo. Il sindaco: «Subito una sistemazione per gli sfollati».

Monica Armeli
Monica Armeli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un’alta colonna di fumo si è alzata in seguito al rogo che ha distrutto la palazzina
Un’alta colonna di fumo si è alzata in seguito al rogo che ha distrutto la palazzina

Momenti di grande paura nella notte tra giovedì 12 e ieri a Grumello del Monte, dove un incendio ha devastato una palazzina comunale in vicolo Benis, nel centro del paese. La struttura, costruita tra il 1700 e il 1800 e ristrutturata negli anni Settanta, ospita anziani e alloggi sociali. Nove persone sono state evacuate, sette delle quali accompagnate negli ospedali per inalazione di fumo. Nessuno è in gravi condizioni: cinque sono già state dimesse e hanno trovato sistemazione temporanea presso familiari, amici o nei locali della parrocchia e della Caritas. Il Comune si è subito attivato per individuare soluzioni abitative alternative sul territorio.

«Non si respirava»

A dare l’allarme è stato un residente, che ha notato fumo e fiamme e ha avvisato i vicini. Tra gli sfollati c’è Isabel Iannacone, 42 anni, che viveva all’ultimo piano con il figlio di 15 anni e la madre malata. «Ho sentito un forte botto e mi sono svegliata di colpo – racconta –. C’era il fumo che saliva dal pavimento e in pochi istanti non si respirava più. Dopo 35 anni qui abbiamo perso tutto. Sono bruciate le foto di mio fratello Michele, morto a 14 anni, 31 anni fa». Isabel e la madre sono state visitate alla «Humanitas Gavazzeni», mentre il figlio è in osservazione al «Papa Giovanni XXIII». Il rogo sarebbe di origine accidentale, ma la causa precisa non è ancora accertata. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, Romano e Palazzolo, i carabinieri di Grumello e il 118, con operazioni di spegnimento e bonifica durate fino a mezzogiorno. L’evacuazione è stata complessa perché negli alloggi vivevano persone anziane, alcune ultraottantenni con difficoltà di deambulazione. «I vigili del fuoco hanno accompagnato gli ospiti fuori con grande cautela – spiega il sindaco Floriano Caldara –. Una donna, ultima a essere tratta in salvo, è stata fatta uscire da una finestra: ha riportato una frattura al polso e una lieve ustione alla spalla, ma non è in pericolo».

Danni all’edificio

L’edificio ha riportato danni ingenti: il tetto in legno è in gran parte crollato e circa 350 metri quadrati di superficie e 150 metri quadrati di copertura sono stati distrutti. Nove alloggi sono stati coinvolti: tre completamente distrutti, due danneggiati e quattro con danni limitati. Sono stati chiusi in via precauzionale anche il vicino Centro anziani e quattro appartamenti sovrastanti. La strada è stata riaperta venerdì 13 marzo intorno alle 12, mentre i portoni restano sbarrati in attesa di verifiche tecniche. I vigili del fuoco hanno concluso l’intervento a mezzogiorno e sono tornati sul posto nel pomeriggio per controllare eventuali focolai. «Si tratta di alloggi sociali destinati a persone anziane e con situazioni familiari delicate – sottolinea il sindaco –. Abbiamo assistito a grande agitazione tra residenti e familiari, ma l’intervento di vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori è stato tempestivo. Ora stiamo individuando soluzioni abitative alternative». Lunedì 16 marzo è previsto un sopralluogo tecnico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Grumello del Monte
Disastri, Incidenti
Incendio
Politica
Enti locali
Sociale
famiglia
Floriano Caldara
Caritas
Humanitas Gavazzeni
Papa Giovanni XXIII
vigili del fuoco
Carabinieri