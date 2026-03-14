Grumello, brucia palazzina comunale. Nove persone evacuate, molti anziani

Momenti di grande paura nella notte tra giovedì 12 e ieri a Grumello del Monte, dove un incendio ha devastato una palazzina comunale in vicolo Benis, nel centro del paese. La struttura, costruita tra il 1700 e il 1800 e ristrutturata negli anni Settanta, ospita anziani e alloggi sociali. Nove persone sono state evacuate, sette delle quali accompagnate negli ospedali per inalazione di fumo. Nessuno è in gravi condizioni: cinque sono già state dimesse e hanno trovato sistemazione temporanea presso familiari, amici o nei locali della parrocchia e della Caritas. Il Comune si è subito attivato per individuare soluzioni abitative alternative sul territorio.

«Non si respirava»

A dare l’allarme è stato un residente, che ha notato fumo e fiamme e ha avvisato i vicini. Tra gli sfollati c’è Isabel Iannacone, 42 anni, che viveva all’ultimo piano con il figlio di 15 anni e la madre malata. «Ho sentito un forte botto e mi sono svegliata di colpo – racconta –. C’era il fumo che saliva dal pavimento e in pochi istanti non si respirava più. Dopo 35 anni qui abbiamo perso tutto. Sono bruciate le foto di mio fratello Michele, morto a 14 anni, 31 anni fa». Isabel e la madre sono state visitate alla «Humanitas Gavazzeni», mentre il figlio è in osservazione al «Papa Giovanni XXIII». Il rogo sarebbe di origine accidentale, ma la causa precisa non è ancora accertata. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, Romano e Palazzolo, i carabinieri di Grumello e il 118, con operazioni di spegnimento e bonifica durate fino a mezzogiorno. L’evacuazione è stata complessa perché negli alloggi vivevano persone anziane, alcune ultraottantenni con difficoltà di deambulazione. «I vigili del fuoco hanno accompagnato gli ospiti fuori con grande cautela – spiega il sindaco Floriano Caldara –. Una donna, ultima a essere tratta in salvo, è stata fatta uscire da una finestra: ha riportato una frattura al polso e una lieve ustione alla spalla, ma non è in pericolo».

Danni all’edificio