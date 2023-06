Guardia di Finanza, il valzer d’onore all’Accademia di Bergamo - Foto e video

Come da tradizione il momento più carico d’emozione è stato il valzer d’onore che ha aperto i festeggiamenti e che ha visto come protagonisti proprio gli allievi ufficiali del 121° Corso R.N.C.O. «Zanzur IV» e del 20° Corso R.N.C.O. «Lupo». I 65 cadetti hanno danzato con i loro affetti più cari sulle note dei grandi classici della musica internazionale eseguiti dal complesso ridotto della banda musicale del Corpo diretta dal maestro Leonardo Laserra Ingrosso.

Per il secondo anno, la cerimonia si è svolta nella nuova sede dell’Accademia in largo Barozzi, i cui impianti sportivi sono stati aperti di recente alla città: «Questa struttura ha permesso di rafforzare ancor di più il rapporto con il territorio orobico – ha detto il comandante dell’Accademia Paolo Kalenda –. L’apertura degli impianti sportivi rappresenta il raggiungimento di un traguardo, l’ennesimo, reso possibile attraverso l’intensa cooperazione istituzionale. Nell’ambito del Corpo, tale accordo rappresenta un’assoluta novità, perché ha il pregio di coinvolgere non solo le diverse istituzioni promotrici, ma anche la cittadinanza, in un consolidato clima di rispetto e fiducia reciproca. Grazie anche alla preziosa collaborazione del Centro Universitario Sportivo dell’Università, il primo periodo di fruizione degli impianti è stato foriero di grande soddisfazione».