Guardia di Finanza, il valzer d’onore all’Accademia: una tradizione che si rinnova - Foto e video

Quasi mille persone hanno affollato venerdì sera, 28 giugno, i giardini dell’ Accademia della Guardia di Finanza per celebrare la festa del «Mak P 100» degli Allievi ufficiali del 122° corso «Val d’Astico IV» e del 20° corso «Orione II». L’evento è una cerimonia di gala che si svolge cento giorni prima della consegna della stelletta da sottotenente, che permetterà ai cadetti del secondo anno di acquisire lo status di Ufficiali della Guardia di Finanza.

«Con questa festa rinnoviamo una tradizione cara alla Guardia di Finanza – ha sottolineato il comandante dell’Accademia, generale di divisione Paolo Kalenda –. L’Accademia abbraccia i suoi allievi, i loro familiari e conoscenti, per augurare loro un radioso futuro da ufficiale».

I cadetti che riceveranno la stelletta tra cento giorni sono 69, 23 dei quali donne. Il momento più significativo della serata è stato il valzer d’onore che ha visto i cadetti danzare con i loro affetti più cari sulle note dei grandi classici della musica. Non è mancato poi il momento conviviale con il buffet firmato «Da Vittorio» e un momento musicale con l’esibizione del gruppo The Kolors. Presenti alla festa, oltre alle autorità (dalla sindaca Elena Carnevali al prefetto Giuseppe Forlenza), anche il generale del Corpo d’Armata Andrea De Gennaro e il generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di Finanza Bruno Buratti.