«Secondo gli accordi nazionali, sarebbe previsto un medico di continuità assistenziale ogni 5mila persone: in Bergamasca dovrebbero così essercene circa 200, invece il numero è drasticamente più basso. Si è ridotto sempre più, sino a scendere attorno a 65 unità: qui l’equilibrio si è rotto, e così sono emerse le criticità delle ultime settimane». Giorgio Barberi, coordinatore regionale dei medici di medicina generale della Fp-Cgil, parte da questo dato per inquadrare un tema diventato caldissimo. La Cgil e la Funzione pubblica hanno avviato da ieri un giro di assemblee pubbliche su questo tema che toccherà tutta la Bergamasca, a partire dal primo appuntamento al Mutuo soccorso in città. «In Lombardia la crisi della medicina generale si è acuita dopo il 2007 – rimarca Barbieri -: prima si è partiti dai medici di base, ora gli effetti si ripercuotono sulla guardia medica».