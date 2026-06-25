Guasti a Lambrate e a Rovato, treni fermi sui binari: ritardi e cancellazioni sulla Milano-Bergamo e sulla Milano-Treviglio-Brescia

Disagi nel pomeriggio di giovedì 25 giugno per i pendolari delle lineee Milano-Bergamo e Milano-Treviglio-Brescia-Verona. La circolazione ferroviaria sulle direttrici è risultata rallentata a causa di un guasto alla linea elettrica di Rfi sui binari nei pressi della stazione di Milano Lambrate, con ritardi medi che vanno dai 40 minuti all’ora e possibili variazioni di percorso.

Treno fermo sotto il sole e senza aria condizionata a Lambrate

La circolazione ferroviaria non è bloccata, ci sono rallentamenti che vanno dai quaranta minuti all’ora sulla Milano-Bergamo e sulla Milano-Treviglio-Brescia-Verona. Il treno 2600 partito da Brescia alle 13,28 e diretto a Milano Centrale per le 14,35 è rimasto fermo tra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Centrale “ a causa di un guasto alla linea elettrica”, hanno fatto sapere le società.

Il convoglio è rimasto bloccato dalle 15,30 circa sui binari nei pressi di Lambrate (era appena partito diretto a Milano Centrale e aveva caricato passeggeri anche a Romano di Lombardia e Treviglio). A causa del guasto è rimasto disalimentato: senza corrente elettrica, quindi, niente aria condizionata per i passeggeri a bordo, che alle 17,30 erano in fase di trasbordo su un altro convoglio dopo l’intervento del personale di Trenord, che ha subito prestato assistenza ai passeggeri, dei tecnici di Rfi, dei Vigili del fuoco e della Polfer. Sul posto anche i soccorritori, che si sono occupati di alcuni passeggeri che hanno cominciato ad accusare sintomi per il forte caldo. A loro disposizione sono state messe anche delle bottigliette di acqua alla stazione di Lambrate, dove sono stati condotti per poi riprendere il viaggio su altri convogli.

L’aggiornamento di Rfi delle 17:45

“Dalle ore 17:45 nel nodo di Milano la circolazione ferroviaria permane rallentata in prossimità di Milano Lambrate per accertamenti tecnici alla linea elettrica – fa sapere Rfi in un avviso –. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 50 minuti”.

Le ripercussioni: ritardi anche da e per Bergamo

Le ripercussioni hanno interessato anche la linea S9, con la sospensione dei collegamenti tra Milano San Cristoforo e Seregno. Coinvolti inoltre alcuni treni della Milano-Bergamo: il 2232, partito da Bergamo alle 15.02 e diretto a Milano Centrale con arrivo previsto alle 15.50, ha terminato la corsa a Milano Lambrate; il 2233, in partenza da Milano Centrale alle 16.05 e diretto a Bergamo, è invece partito da Milano Lambrate.

Giornata difficile per il traffico ferroviario

Giornata difficile per il traffico ferroviario, segnata dall’episodio avvenuto nei pressi di piazza Sire Raul, nei pressi della stazione di Milano Lambrate, ma anche da un altro guasto avvenuto poco dopo le 15 tra le stazioni ferroviarie di Rovato e Romano di Lombardia.

Secondo quanto riportato da alcuni media, a Lambrate un treno regionale è rimasto bloccato prima delle 16 con a bordo tra i 200 e i 300 passeggeri, tra cui alcuni bambini, senza aria condizionata. In base alle prime informazioni, il convoglio avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea, provocando il blocco dell’alimentazione. Sul posto sono intervenuti Polfer, Polizia locale, personale delle ferrovie, vigili del fuoco e Protezione civile, oltre ad alcune ambulanze. I soccorritori hanno lavorato per predisporre il trasbordo dei viaggiatori su un altro treno, diretto a Lambrate. In fase di accertamento le cause del guasto: da capire se il problema sia nato dalla linea elettrica di Rfi o sia stato il treno di Trenord a causarlo.

Il guasto e il blocco del convoglio hanno provocato pesanti conseguenze sulla circolazione in un orario particolarmente delicato, quello del rientro pomeridiano, aggravato dalle alte temperature. Ai viaggiatori è stato consigliato di prestare attenzione agli aggiornamenti in stazione e sui canali ufficiali del servizio ferroviario.

Altro convoglio fermo sui binari a Rovato

Nei pressi della stazione ferroviaria di Rovato, nel Bresciano, sempre lungo la linea che collega Brescia a Romano di Lombardia, Treviglio e Milano, un altro treno è rimasto fermo a causa di un guasto. In questo caso non si tratta di un convoglio di Trenord, ma di un’altra azienda.

Trenord avvisa che «la circolazione della linea è sospesa tra le stazioni di Romano e Rovato per un guasto a un treno di un’altra impresa, che impedisce la circolazione ai treni della linea. Si registrano variazioni di percorso e cancellazioni. Previsto servizio autobus che effettuerà spola tra Treviglio e Brescia (con tutte le fermate intermedie)».

Variazioni e cancellazioni

Treni con variazioni

- 10929 (MILANO GRECO PIRELLI 13:53 - BRESCIA 15:13) termina a ROMANO

- 10931 (MILANO GRECO PIRELLI 14:53 - BRESCIA 16:13) termina a TREVIGLIO

- 10933 (MILANO GRECO PIRELLI 15:53 - BRESCIA 17:13) termina a TREVIGLIO

- 10932 (BRESCIA 15:47 - MILANO GRECO PIRELLI 17:07) parte da TREVIGLIO

- 10934 (BRESCIA 16:47 - MILANO GRECO PIRELLI 18:07) parte da TREVIGLIO

- 2632 (VERONA PORTA NUOVA 13:43 - MILANO CENTRALE 15:35) termina a ROVATO

- 2634 (VERONA PORTA NUOVA 14:43 - MILANO CENTRALE 16:35) termina a BRESCIA

- 2636 (VERONA PORTA NUOVA 15:43 - MILANO CENTRALE 17:35) termina a BRESCIA

- 2638 (VERONA PORTA NUOVA 16:43 - MILANO CENTRALE 18:35) parte da TREVIGLIO

- 2629 (MILANO CENTRALE 14:25 - VERONA PORTA NUOVA 16:17) termina a TREVIGLIO

- 2631 (MILANO CENTRALE 15:25 - VERONA PORTA NUOVA 17:17) parte da BRESCIA

- 2633 (MILANO CENTRALE 16:25 - VERONA PORTA NUOVA 18:17) parte da BRESCIA

- 2635 (MILANO CENTRALE 17:25 - VERONA PORTA NUOVA 19:17) termina a BRESCIA

Treni Cancellati

- 10930 (BRESCIA 14:47 - MILANO GRECO PIRELLI 16:07)

- 10935 (MILANO GRECO PIRELLI 16:53 - BRESCIA 18:13)

- 10936 (BRESCIA 17:43 - MILANO GRECO PIRELLI 19:07)