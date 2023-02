Guida alpina morta in Svizzera, sabato l’addio al cimitero di Bergamo

La salma di Mauro Soregaroli , 64 anni - la guida alpina bergamasca deceduta sabato 18 febbraio, precipitando per 500 metri mentre scalava con l’amico e cliente Jerry McGraph la vetta del Gran Golliat, al confine tra il Cantone Vallese svizzero e la Valle d’Aosta - rientrerà in Italia nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio, attorno alle 14,30 . V errà ospitata al Palamonti (sede del Cai di Bergamo, via Pizzo della Presolana 15) fino a tarda sera per un ultimo saluto . La sala riaprirà nella mattinata di sabato per continuare il commiato.