Guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti: weekend di controlli della polizia stradale

Weekend di controlli per la polizia stradale, tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, in un servizio congiunto della sezione di Bergamo, della sottosezione di Seriate, del distaccamento di Chiari e della sezione di Sondrio e dell’ufficio sanitario della Questura.

È stato allestito un posto di controllo nei pressi di uno snodo nevralgico della provincia di Bergamo, con tre pattuglie e due uffici mobili, di cui uno utilizzato per effettuare controlli sull’assunzione di sostanze stupefacenti.

Le operazioni

Controlli a campione, quindi, sugli automobilisti in transito, per verificare l’eventuale consumo di alcol o sostanze. Prima con un «pre-test», poi con controlli più specifici in caso di positività. E l’ausilio dell’apparato «Drugtest 5000» per confermare l’assunzione di stupefacenti.

Sono stati contestate undici violazioni del codice della strada, otto per guida sotto l’effetto di alcol e tre per guida sotto l’effetto di stupefacenti

I controlli nell’ufficio mobile Una decina gli automobilisti sanzionati dagli agenti: tralasciando alcune sanzioni amministrative per il mancato uso delle cinture di sicurezza e altre violazioni di minor entità, sono state contestate undici violazioni del codice della strada, otto per guida sotto l’effetto di alcol e tre per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Quest’ultimi risultati positivi al Thc, principio attivo della cannabis.

Un inseguimento e un incidente

Non solo: durante i controlli, il conducente di un’auto ha cercato di sottrarsi al controllo, non fermandosi all’alt e facendo scattare un inseguimento. Fermato e identificato, il giovane neopatentato è risultato positivo al test dell’alcol, con un tasso superiore a 1,5 grammi per litro.