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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 24 Luglio 2026

Hai caldo? Ecco dove sono tutti i «Cold spot» della Bergamasca

I Cold Spot, presenti presso le Case di Comunità delle Asst e nelle Strutture degli Enti Privati Accreditati, offrono ambienti climatizzati, personale sanitario dedicato e una prima valutazione clinica per i pazienti con sintomi legati alle elevate temperature. In Bergamasca sono 12: ecco dove.

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Redazione Web
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Hai caldo? Ecco dove sono tutti i «Cold spot» della Bergamasca

Bergamo

Si rafforza la rete dei «Cold spot», i nuovi punti di assistenza sanitaria dedicati alla gestione delle problematiche legate al caldo. Anche Humanitas ha aperto un presidio: è aperto dalle 8 alle 18 in Humanitas Castelli così come ce n’è un altro in Humanitas Gavazzeni, sempre dalle 8 alle 18.

«Per supportare le persone più fragili durante il periodo di emergenza caldo, Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli hanno attivato i «Cold spot», spazi dedicati all’accoglienza e all’assistenza dei cittadini che necessitano di un ambiente climatizzato e di una valutazione sanitaria – spiegano da Humanitas Bergamo –. L’iniziativa rientra nelle misure previste dal Piano emergenza calore di Regione Lombardia per tutelare le persone maggiormente esposte ai rischi». Chi avrà necessità del servizio, specificano da Humanitas, potrà rivolgersi alla reception dell’ospedale: lì il personale fornirà tutte le indicazioni e accompagnerà l’utente nel percorso dedicato.

12 punti, tre sono in città

Complessivamente, la rete dei «Cold spot» in provincia di Bergamo raggiungerà quota 12 sedi (di cui tre nel capoluogo). A far da apripista sono state le strutture pubbliche: l’Asst Papa Giovanni ha attivato gli ambulatori all’interno delle Case di comunità di Borgo Palazzo e di via Garibaldi (ex Matteo Rota) in città, poi quelli nelle Case di comunità di Sant’Omobono Terme (via Vanoncini, 20), Villa d’Almè (via Roma, 16) e Zogno (piazza Bortolo Belotti, 1); l’Asst Bergamo Est è in campo con le Case di comunità di Grumello del Monte (via Giuseppe Nembrini, 1), Trescore Balneario (via Ospedale, 38) e Clusone (via Somvico, 2); all’Asst Bergamo Ovest sono in funzione i «Cold spot» nella Casa di comunità di Treviglio (via Giacomo Matteotti, 4) e Martinengo (piazza Maggiore, 11).

Si sono aggiunti poi i privati. Oltre all’Humanitas, gli Istituti ospedalieri bergamaschi (Gruppo San Donato) hanno già approntato un «Cold spot» nel Centro diagnostico di Treviglio (via Gioacchino Rossini, 1).

Cosa sono i cold spot?

I Cold Spot, presenti presso le Case di Comunità delle Asst e nelle Strutture degli Enti Privati Accreditati, offrono ambienti climatizzati, personale sanitario dedicato e una prima valutazione clinica per i pazienti con sintomi legati alle elevate temperature, contribuendo a intercettare i casi meno complessi e a ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso.
L’accesso è libero e diretto, oppure su indicazione del medico o del numero unico 116 117

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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