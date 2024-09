«Hai chiamato tu i carabinieri?». Anziano picchiato da due ragazzi

Hanno visto transitare delle moto guidate da persone con la divisa dei carabinieri e hanno accusato un pensionato di 75 anni che si trovava lì vicino con moglie e amici di essere stato lui a chiamarli. Così lo hanno malmenato con calci e pugni, fino a fargli perdere i sensi. Autori della brutale e incomprensibile aggressione due ragazzi che sono ora ricercati dai carabinieri. L’episodio domenica 29 settembre alle 17,30 al belvedere di San Vigilio, in via San Sebastiano. Il pensionato aggredito è stato soccorso dal 118 e trasferito con l’ambulanza della Croce rossa all’ospedale di Seriate: per fortuna si è poi ripreso e non è in gravi condizioni.

Passaggio casuale

I primi a soccorrerlo sono stati la moglie e gli amici con cui si trovava e anche altri ragazzi che si trovavano in zona. I due ragazzi che lo hanno aggredito si sono poi dileguati con le moto e hanno fatto perdere le loro tracce. Poco prima dell’aggressione erano transitati in zona, del tutto casualmente, i motociclisti dell’associazione nazionale carabinieri, che quasi quotidianamente pattugliano i Colli con le loro moto, in stretto contatto con la centrale operativa del comando provinciale dell’Arma. Di certo non si tratta di pattuglie del pronto intervento e tantomeno ne aveva richiesto l’intervento il settantacinquenne, che è stato malmenato.

L’uomo, che vive in città, in Borgo Palazzo, era infatti intento a guardare il paesaggio con la moglie e con alcuni amici: quando i due ragazzi che lo hanno poi aggredito hanno visto transitare le moto dei volontari dell’Arma, lo hanno incolpato accusandolo di aver richiesto un intervento delle forze dell’ordine, avvicinandosi a lui, insultandolo e picchiandolo. Un raid di pochi minuti: in soccorso del malcapitato sono intervenuti, come detto, la moglie e gli amici, oltre ad altri ragazzi, uno dei quali avrebbe poi fornito ai carabinieri informazioni utili a risalire a uno degli aggressori.

Telecamere al vaglio