«I gesti d’amore si fanno sentire», la campagna di Conad per i bimbi ricoverati

Un progetto che nell’ultimo anno ha permesso di realizzare nell’ospedale cittadino 1700 interventi destinati a bambini che hanno dovuto affrontare cure, esami e ricoveri. Le campanelle da collezionare sono 12 e la raccolta terminerà il 15 dicembre: «La campagna sta avendo un enorme successo - dichiara Veronica Corchia, responsabile relazioni esterne Conad Centro Nord - perciò consiglio a chi desidera collezionarle di non perdere tempo».

«Con questo progetto i nostri psicologi vengono coinvolti dagli specialisti ospedalieri per aiutare i bambini a capire cosa accadrà nel percorso in ospedale»

Maria Simonetta Spada, direttore dell’Unità di psicologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII, aggiunge: «Con il progetto Giocamico i nostri psicologi vengono coinvolti dagli specialisti ospedalieri per aiutare i bambini a capire cosa accadrà nel percorso in ospedale, permettendo loro di affrontare insieme esami e procedure, faticosi e impattanti». Dal 2019, in Emilia Romagna e Lombardia sono stati raccolti oltre 174mila euro.