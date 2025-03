I narcisi sul Linzone, la valle d’Astino: raccontaci la primavera in uno scatto

Nonostante la pioggia e le temperature più basse di questa settimana, la primavera è ormai alle porte (l’equinozio sarà il 20 marzo) e L’Eco di Bergamo è pronto per raccontare la stagione dei fiori e dei colori attraverso una raccolta fotografica collettiva, realizzata in collaborazione con i lettori del giornale.

I prati delle valle bergamasche torneranno verdi, con fioriture tra boschi, rocce e monti, come le primule dell’Alben, i narcisi del Monte Linzone e la linaria «bergamasca», una delle specie esclusive delle Orobie. Le Mura di Città Alta accoglieranno abitanti e turisti per tranquille passeggiate pomeridiane al tepore del sole, così come faranno la valle di Astino e i parchi cittadini, con bimbi e famiglie pronti a godersi le giornate più lunghe e il bel tempo.

Atmosfere primaverili in uno scatto

Divertenti pedalate in Val Brembana, una gita sulle rive del Sebino, i picnic alla Fara e un gelato tra le vie del centro: città e provincia verranno presto animate dal brio della nuova stagione. Siete pronti per catturare l’atmosfera primaverile in uno scatto? Potete inviarci foto di panorami, fiori, attività cittadine, dettagli delle valli, della provincia, eventi, famiglie e bellezze naturali: tutto ciò che per voi racchiude la gioia della primavera.

Ecco come inviarci le vostre foto

Potete caricare le vostre immagini nell’apposita sezione che trovate in homepage. Scrivete una breve didascalia, specificate il vostro nome e il luogo dello scatto. Vi ricordiamo che per partecipare alla raccolta è necessario essere iscritti al nostro sito. La registrazione è gratuita e veloce, e vi dà accesso anche a tutte le opzioni di personalizzazione offerte da MyHomePage (per esempio scegliere quali notizie – cronaca, cultura, sport – volete vedere per prime).

Continuate a seguirci sui nostri social