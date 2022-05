«I quartieri al centro»: sui Colli pochissimi bebè ma le famiglie tengono

Per esempio, qui è difficile trovare persone sole: solo il 37,6% dei nuclei familiari è unipersonale, appunto composto da una persona sola, ed è il dato più basso tra tutti e venticinque i quartieri di Bergamo; la media cittadina è invece del 46,4%, cinque rioni superano addirittura la soglia del 50% (il picco è in Sant’ Alessandro, dove il 55,1% dei nuclei è formato da una sola persona). Che in quest’ angolo verde della città «fioriscano» le famiglie, lo confermano i numeri: il 28,1% dei nuclei è formato da 2 persone (la media cittadina è del 24,3%), il 15,8% è formato da 3 persone (la media cittadina è del 14,1%), il 12,9% è formato da 4 persone (la media cittadina è del 10,3%), ben il 4,6% è formato da 5 persone (il dato più alto tra tutti i quartieri, la media cittadina è invece del 2,9%), infine c’è uno 0,9% dei nuclei formato da 6 o più persone (la media cittadina è dell’1%). In altri termini, qui il 34,3% dei nuclei è composto da almeno 3 persone (tipicamente, i genitori e almeno un figlio): solo il Villaggio degli Sposi ha una maggiore «propensione» alla famiglia, col 35,5%. C’è tra l’altro una certa profondità storica in questa tendenza, visto che già nel 1987 la «quota» di nuclei con almeno 3 persone era di circa 6 punti percentuali superiori alla media cittadina.