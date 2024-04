I valori degli Alpini: premiati gli studenti bergamaschi

«Esserci sempre. Nell’emergenza e nella quotidianità, sempre con il cuore e il sorriso. Gli Alpini sono un esempio di coraggio, dedizione e spirito di sacrificio che va al di là del loro ruolo istituzionale. Nella loro lunga storia hanno sempre saputo distinguersi per la loro capacità di adattarsi alle situazioni più difficili e avverse, dimostrando un grande senso di responsabilità e di rispetto per gli altri. I valori degli Alpini sono un patrimonio culturale e morale per i giovani, che hanno bisogno di punti di riferimento solidi e autentici : impegno, tenacia, cuore, coraggio e senso di appartenenza al territorio e alla comunità. Perché da questi valori passa la storia e lo sviluppo sociale, morale ed economico della nostra regione». Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha premiato le scuole vincitrici del concorso istituito dalla legge regionale 19/2020 sulla «Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini», giunto alla sua seconda edizione.

«Già dal titolo del concorso, “Alpini custodi della memoria e orizzonte per la gioventù’, si comprende lo spirito alla base di questa iniziativa: conoscere e comprendere le gesta eroiche degli Alpini, affinché possano rappresentare un ideale guida anche per le generazioni più giovani e un baluardo a memoria della storia del nostro Paese» ha sottolineato a sua volta il Consigliere Segretario del Consiglio regionale Alessandra Cappellari, Presidente della Giuria del concorso.

I vincitori

La premiazione dell’Isis Mairone da Ponte di Presezzo

Gli autori dei migliori elaborati individuali e di gruppo (una trentina di studenti) alla fine di maggio parteciperanno a un viaggio di istruzione di due giorni in luoghi significativi della storia del corpo degli Alpini, tra cui il Museo storico nazionale degli Alpini di Trento, mentre a tutti sono stati consegnati diploma, medaglie Province e una stampa in 3D di Palazzo Pirelli. Tra gli universitari il primo premio è andato a Francesco Mazzeo dell’Università Bocconi di Milano per una ricerca sul patrimonio di valori del Corpo degli Alpini, mentre Camilla Angeloni dell’Università Statale di Milano ha ottenuto il secondo premio con una ricerca sull’importanza dei cori, tra memoria e letteratura, nel definire l’identità degli Alpini. Al primo classificato è stato assegnato un premio in denaro di 2.500 euro, mentre al secondo uno di 1.500 euro. Una menzione speciale è stata assegnata all’IIS «Giovanni Falcone» di Palazzolo sull’Oglio per il restyling del logo della Sezione Ana di Palazzolo Sull’Oglio.