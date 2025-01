Il 2025 è rosa: la prima nata a Bergamo è Sofia, a Seriate è Emma - Le foto

«Un inizio d’anno che meglio non poteva essere». È emozionato Mattia Perico, 31 anni di Comun Nuovo, papà della prima nata all’ASST Papa Giovanni XXIII. Si chiama Sofia e ha conosciuto per la prima volta il mondo alle 3.06 del’1 gennaio 2025. Mamma Ramona Amodeo la sta tenendo in braccio quando sentiamo i giovani ed pieni di gioia genitori. «Non vediamo l’ora di portarla a casa per godercela, dopo tutti questi mesi. Abbiamo visto i fuochi artificiali fuori dalla finestra mentre Ramona era in travaglio. E poi è nata Sofia», continua Mattia.

Albero di Natale in rosa

Una gioia indescrivibile per iniziare l’anno in rosa nelle mura dell’ospedale Papa Giovanni XXIII che nel 2024 ha visto nascere 4.073 bambini. Ed è così anche a Seriate, all’Ospedale Bolognini dove la prima nata è stata Emma alle 8.39 di questa mattina, 1 gennaio.

La piccola Emma nata all’ospedale Bolognini di SeriateColleoni «Eravamo pronti a tingere la nostra vita di rosa. Abbiamo fatto anche l’albero di Natale e le decorazioni tutte rosa!», dice entusiasta Matteo Solimando, 33 anni di Clusone e papà di Emma. Lo sentiamo mentre è accanto a mamma Marzia Varischetti tornata da poco dalla sala parto e con già in braccio la sua bimba per farle respirare e toccare per la prima volta la sua mamma. «Un inizio d’anno da ricordare. Il 2025 per noi ha già fatto la storia!», commenta entusiasta papà Matteo.

Bergamo e Treviglio sorprendono

Il punto nascita dell’ASST Papa Giovanni XXIII è il quinto in Italia per numero di parti, secondo le analisi più recenti di Agenasenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. In Lombardia l’Ospedale di Bergamo è il secondo punto nascita, dopo il Policlinico di Milano. Nel 2024 sono stati registrati 4.070 nati, con un aumento di più del 5% sul totale delle nascite del 2023 (3860). È un trend in controtendenza rispetto a quello nazionale, che consolida la natura di riferimento del punto nascita di Bergamo per le donne da tutta la provincia e non solo.