Il bagnino li redarguisce, aggredito da un giovane. Fermati due 17enni all’Italcementi

Il bagnino ha fischiato più volte le azioni scorrette e ha intimato loro di smetterla: da qui l’aggressione con una ventina di ragazzi, giovani, a dar manforte all’aggressore con urla e invettive. Da qui la chiamata al 112 per avvisare le forze dell’ordine da parte di una donna che ha assistito alla scena.



Due 17enni del gruppo sono stati rintracciati dal Nucleo Integrato Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Bergamo dentro l’area della piscina: uno dei due ha fatto resistenza e poi è stato fermato. Entrambi sono stati trasferiti in caserma, in via Coghetti, e qui i poliziotti hanno convocato i genitori. Uno dei due è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per il momento non è emerso alcun collegamento con le risse di sabato e domenica a Orio e a Bergamo.