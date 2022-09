Il balletto della Dad, ecco l’ultimo contrordine: le Faq del ministero ora la escludono ancora

Tra le risposte, una delle più attese riguardava appunto la didattica a distanza per chi sarà alle prese con l’infezione. Gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata? La risposta del Miur è netta: « No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus Sars-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022», cioè è cessata il 31 agosto . Niente più Dad.