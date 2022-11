Il «Black Friday» si sovrappone al Natale. E il bilancio è «chiaroscuro»

La prima domenica di shopping natalizio è stata anche l’occasione per un primo bilancio del Black Friday appena trascorso. Un bilancio in chiaroscuro almeno a Bergamo. In centro c’è stato un buon movimento di persone, ma non si è registrato un vero e proprio assalto ai negozi. Anzi per qualche commerciante la sovrapposizione tra il «venerdì nero» e il Natale rischia di essere controproducente: «La durata delle promozioni - spiegano - va ben oltre la giornata prevista, arrivando fino a un mese di sconti, peraltro proprio nel periodo prenatalizio che dovrebbe rappresentare il momento più redditizio dell’anno. Alcuni esercizi commerciali puntano su uno sconto tra il 10 e il 20%, ma su tutti gli articoli in assortimento, mentre molti arrivano a proporre ribassi superiori al 50% ma su una parte limitata di prodotti».