«Il Camozzi», palestra e spa per il nuovo quartiere

Dopo l’apertura del supermercato e la consegna dei primi appartamenti ai nuovi residenti, questa mattina - sabato 8 marzo - Ferretticasa spa inaugura anche la parte benessere con palestra e spa realizzate insieme a Technogym e Hofer. Il programma prevede i saluti istituzionali e la presentazione degli spazi a partire, mentre a seguire i personal trainer presenti per l’occasione saranno a disposizione per una sessione di allenamento nel nuovo spazio da 500 metri quadrati, dove trovano posto macchinari e attrezzature per l’attività fisica, riservati agli abitanti del complesso. Il recupero è iniziato quasi due anni e mezzo fa con la prima pinzata sui vecchi immobili. Il primo lotto completato è invece rappresentato proprio dall’edificio che oggi ospita l’area benessere, precedentemente adibito a uffici.