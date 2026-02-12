Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 12 Febbraio 2026
Il cantiere e-Brt arriva in centro a Bergamo, si lavora anche di notte
I LAVORI. Da lunedì 16 febbraio restringimenti e limitazioni nelle vie Paleocapa, Bonomelli, Quarenghi e viale Papa Giovanni.
Restringimento di carreggiata e limitazioni ai percorsi pedonali da via Paleocapa a via Bonomelli, così come in viale Papa Giovanni XXIII e all’incrocio tra via Quarenghi e San Giorgio.
Dal 16 febbraio
Le modifiche, da lunedì 16 febbraio e fino a fine marzo, arrivano con l’avanzamento del cantiere per la e-Brt in città, linea di bus elettrici che dal prossimo luglio, questo l’obiettivo, farà spola dalla stazione di Bergamo a Verdellino. «I lavori stanno procedendo – spiega l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda –. Stiamo entrando nella fase del collaudo degli impianti “sospesi”, quindi le telecamere che presidieranno le corsie dedicate al servizio che dovranno quindi essere utilizzate solo dai bus della e-Brt».
Lavori anche di notte
Sull’impatto alla mobilità cittadina, l’assessore Berlanda anticipa che «come per ogni cantiere ci saranno disagi, ma temporanei e limitati». Si lavorerà anche di notte, per rispettare i tempi fissati dal Pnrr e cercando di limitare i disagi sulla mobilità cittadina. Ma non sempre sarà possibile. Le modifiche in alcune vie, spiega il Comune di Bergamo nel mettere a punto l’ordinanza, sono «necessarie per completare i lavori, eseguibili solo in orario diurno per la specificità degli interventi, per la posa plinti, per la realizzazione gli impianti semaforici, per allargare i marciapiedi e per la realizzazione delle fermate lungo il tracciato dell’e-Brt».
I provvedimenti nel dettaglio
Dal 16 febbraio alle 9 e fino al 28 marzo dunque, all’incrocio tra le vie Bonomelli, Simoncini e Quarenghi, restringimento della carreggiata (con regolazione del traffico da parte di movieri) e divieto di transito sul marciapiede (con deviazione sul lato opposto) in via Bonomelli, in viale Papa Giovanni XXIII, nelle vie Mai, Simoncini e Quarenghi. Restringimento della carreggiata anche in via Paleocapa (con divieto di transito pedonale e deviazione sul marciapiede opposto) e in via San Giorgio in prossimità dell’intersezione con via Quarenghi (anche qui i pedoni saranno reindirizzati su un percorso protetto). Di notte si lavorerà in altri punti, «per la realizzazione di plinti semaforici e demolizione di aiuole lungo il tracciato». Da lunedì 16 febbraio e fino al 3 marzo, dalle 20 alle 6 del giorno successivo, restringimento di carreggiata garantendo almeno una corsia di marcia a tre intersezioni semaforiche: tra le vie San Giorgio, Simoncini e via Autostrada, tra le vie Bonomelli, Simoncini e Quarenghi e tra le vie Paglia e Paleocapa.
