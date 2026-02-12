Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 12 Febbraio 2026

Il cantiere e-Brt arriva in centro a Bergamo, si lavora anche di notte

I LAVORI. Da lunedì 16 febbraio restringimenti e limitazioni nelle vie Paleocapa, Bonomelli, Quarenghi e viale Papa Giovanni.

Diana Noris
Diana Noris
I lavori per l’e-Brt in via San Giorgio a Bergamo. Dal 16 febbraio arrivano in centro
I lavori per l’e-Brt in via San Giorgio a Bergamo. Dal 16 febbraio arrivano in centro
(Foto di Bedolis)

Restringimento di carreggiata e limitazioni ai percorsi pedonali da via Paleocapa a via Bonomelli, così come in viale Papa Giovanni XXIII e all’incrocio tra via Quarenghi e San Giorgio.

Dal 16 febbraio

Le modifiche, da lunedì 16 febbraio e fino a fine marzo, arrivano con l’avanzamento del cantiere per la e-Brt in città, linea di bus elettrici che dal prossimo luglio, questo l’obiettivo, farà spola dalla stazione di Bergamo a Verdellino. «I lavori stanno procedendo – spiega l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda –. Stiamo entrando nella fase del collaudo degli impianti “sospesi”, quindi le telecamere che presidieranno le corsie dedicate al servizio che dovranno quindi essere utilizzate solo dai bus della e-Brt».

Lavori anche di notte

Sull’impatto alla mobilità cittadina, l’assessore Berlanda anticipa che «come per ogni cantiere ci saranno disagi, ma temporanei e limitati». Si lavorerà anche di notte, per rispettare i tempi fissati dal Pnrr e cercando di limitare i disagi sulla mobilità cittadina. Ma non sempre sarà possibile. Le modifiche in alcune vie, spiega il Comune di Bergamo nel mettere a punto l’ordinanza, sono «necessarie per completare i lavori, eseguibili solo in orario diurno per la specificità degli interventi, per la posa plinti, per la realizzazione gli impianti semaforici, per allargare i marciapiedi e per la realizzazione delle fermate lungo il tracciato dell’e-Brt».

I provvedimenti nel dettaglio

Dal 16 febbraio alle 9 e fino al 28 marzo dunque, all’incrocio tra le vie Bonomelli, Simoncini e Quarenghi, restringimento della carreggiata (con regolazione del traffico da parte di movieri) e divieto di transito sul marciapiede (con deviazione sul lato opposto) in via Bonomelli, in viale Papa Giovanni XXIII, nelle vie Mai, Simoncini e Quarenghi. Restringimento della carreggiata anche in via Paleocapa (con divieto di transito pedonale e deviazione sul marciapiede opposto) e in via San Giorgio in prossimità dell’intersezione con via Quarenghi (anche qui i pedoni saranno reindirizzati su un percorso protetto). Di notte si lavorerà in altri punti, «per la realizzazione di plinti semaforici e demolizione di aiuole lungo il tracciato». Da lunedì 16 febbraio e fino al 3 marzo, dalle 20 alle 6 del giorno successivo, restringimento di carreggiata garantendo almeno una corsia di marcia a tre intersezioni semaforiche: tra le vie San Giorgio, Simoncini e via Autostrada, tra le vie Bonomelli, Simoncini e Quarenghi e tra le vie Paglia e Paleocapa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Verdellino
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Problemi sociali
traffico
Marco Berlanda
Comune di Bergamo