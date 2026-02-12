Il cantiere e-Brt arriva in centro a Bergamo, si lavora anche di notte

Restringimento di carreggiata e limitazioni ai percorsi pedonali da via Paleocapa a via Bonomelli, così come in viale Papa Giovanni XXIII e all’incrocio tra via Quarenghi e San Giorgio.

Dal 16 febbraio

Le modifiche, da lunedì 16 febbraio e fino a fine marzo, arrivano con l’avanzamento del cantiere per la e-Brt in città, linea di bus elettrici che dal prossimo luglio, questo l’obiettivo, farà spola dalla stazione di Bergamo a Verdellino. «I lavori stanno procedendo – spiega l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda –. Stiamo entrando nella fase del collaudo degli impianti “sospesi”, quindi le telecamere che presidieranno le corsie dedicate al servizio che dovranno quindi essere utilizzate solo dai bus della e-Brt».

Lavori anche di notte

Sull’impatto alla mobilità cittadina, l’assessore Berlanda anticipa che «come per ogni cantiere ci saranno disagi, ma temporanei e limitati». Si lavorerà anche di notte, per rispettare i tempi fissati dal Pnrr e cercando di limitare i disagi sulla mobilità cittadina. Ma non sempre sarà possibile. Le modifiche in alcune vie, spiega il Comune di Bergamo nel mettere a punto l’ordinanza, sono «necessarie per completare i lavori, eseguibili solo in orario diurno per la specificità degli interventi, per la posa plinti, per la realizzazione gli impianti semaforici, per allargare i marciapiedi e per la realizzazione delle fermate lungo il tracciato dell’e-Brt».

I provvedimenti nel dettaglio