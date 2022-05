Il Colleoni fa il bis al Nazionale e il Balzer gestirà l’ex Diurno

Lo storico Nazionale riaprirà entro fine anno con la stessa gestione del Caffè Colleoni. L’immobiliare della Fiera, proprietaria dei muri, sta portando avanti l’iter per poter iniziare i lavori di ristrutturazione degli spazi interni, che riapriranno completamente rinnovati. In questi giorni il progetto è stato presentato all’Ats per i permessi del caso, dopodiché si procederà con le ultime pratiche burocratiche e si arriverà all’apertura del cantiere. Per concludere al meglio i lavori servirà qualche mese, giusto il tempo di riportare agli antichi splendori i locali che si affacciano sul centro piacentiniano.