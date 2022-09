Il Covid corre fra i giovani: «Prevedibile ma sintomi lievi»

Sostanzialmente, è tutto come da previsioni. La scuola è ripartita e i contagi sono tornati ad aumentare, specie tra bambini e (soprattutto) adolescenti, ma la situazione è ben distante dalla criticità. Certo, occorrerà tenerla comunque monitorata. È ormai questa la routine di convivenza col virus, al terzo anno scolastico d’epoca pandemica. I dati come sempre restano il punto di partenza, e si ricavano rielaborando il periodico «cruscotto» di monitoraggio dell’Ats di Bergamo. Dall’inizio di settembre, cioè da quando sono ricominciate le attività prima degli asili e poi delle scuole di ogni grado, i maggiori incrementi del contagio si osservano proprio nella popolazione in età scolastica .