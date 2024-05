Il dono speciale al Papa: il patron Gewiss consegna la maglia nerazzurra con la scritta «Francesco» - Il video

Un dono speciale per Papa Francesco: Fabio Bosatelli, patron di Gewiss e presidente di Polifin, ha partecipato nella mattinata di mercoledì 15 maggio all’udienza generale in piazza San Pietro ed è stato ricevuto con la famiglia dal Santo Padre . Il presidente di Gewiss, sponsor di maglia dell’Atalanta e soprattutto dello stadio di Bergamo, ha portato a Bergoglio una maglia autografata dei nerazzurri con la scritta speciale «Francesco».

Papa Francesco ha ricevuto Bosatelli - accompagnato dalla madre Giovanna, moglie del compianto Cav. Lav. Bosatelli e dalla compagna Elena - in Vaticano: il patron di Gewiss ha strappato un sorriso al Santo Padre e, ci auguriamo, anche una benedizione per il match allo stadio Olimpico. Grande l’emozione per il presidente di Gewiss, realtà del gruppo Polifin che conta oltre tremila dipendenti. Solo martedì Gian Piero Gasperini aveva donato la maglia nerazzurra al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e oggi i colori di Bergamo, sono giunti anche al Papa.