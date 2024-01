Il Ducato festeggia in piazza Vittorio Veneto, ripetendo le gesta di un secolo fa - Foto e video

Quella notte di un secolo fa alcuni collaboratori del «Giopì» partirono dall’Osteria Tre Gobbi di via Broseta alla volta della torre costruita per ricordare i caduti bergamaschi nella Prima Guerra Mondiale. Dal governo tardava ad arrivare il decreto per l’inaugurazione e così Rodolfo Paris, poi eletto primo Duca di Piazza Pontida, insieme a una decina di altri appassionati di dialetto e di tradizioni orobiche, pensò bene di «battezzarla» con queste parole, scandite a gran voce dopo i rintocchi della mezzanotte in piedi su una sedia: «Regordém i martiri de la Patria. La Tór la resta issé inaügürada!». Dalla piazza si levò il grido «Viva il Duca di Piazza Pontida» e da quella goliardata, due mesi e mezzo più tardi fu costituito il Ducato.