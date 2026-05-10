Il fascino e la spiritualità del monastero di San Benedetto a Bergamo -Foto

«Una gioia che si unisce a quella della Pasqua» ha commentato monsignor Michelangelo Finazzi, che ha celebrato per l’occasione la messa nella chiesa del monastero. «Per noi è un’occasione davvero speciale – spiega la badessa, madre Cristina –. Aprire le porte alla comunità vuol dire fare cultura, ricordando che vocazioni come la nostra esistono e non sono estreme come potrebbe sembrare: non siamo eremiti».