Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Domenica 10 Maggio 2026

Il fascino e la spiritualità del monastero di San Benedetto a Bergamo -Foto

L’APERTURA STRAORDINARIA. Un successo la giornata di apertura del monastero di San Benedetto in via Sant’Alessandro a Bergamo, in occasione del 199esimo anniversario del ripristino della struttura dopo la soppressione operata da Napoleone.

Stefano Vailati
Stefano Vailati Collaboratore
Yuri Colleoni
Yuri Colleoni Servizio Bergamo Tv

Bergamo

«Una gioia che si unisce a quella della Pasqua» ha commentato monsignor Michelangelo Finazzi, che ha celebrato per l’occasione la messa nella chiesa del monastero. «Per noi è un’occasione davvero speciale – spiega la badessa, madre Cristina –. Aprire le porte alla comunità vuol dire fare cultura, ricordando che vocazioni come la nostra esistono e non sono estreme come potrebbe sembrare: non siamo eremiti».

Nella storia del monastero la traccia forte del legame con la città e con il suo tessuto sociale, oltre che con le famiglie che storicamente abitano vicino al monastero, ma anche i segni concreti della lunga storia della struttura – la parte più antica ancora visibile risale al Cinquecento – e del suo intrecciarsi con la storia della città.

Il fascino e la spiritualità del monastero di San Benedetto a Bergamo -Foto
(Foto di Colleoni)
Il fascino e la spiritualità del monastero di San Benedetto a Bergamo -Foto
Il fascino e la spiritualità del monastero di San Benedetto a Bergamo -Foto

Rispetto alla previsione originale di circa trenta visitatori, madre Cristina ha accompagnato attraverso il monastero, aiutata dall’economa, suor Benedetta, oltre quaranta persone. Colpite dall’interesse per la visita, le monache hanno scelto di aggiungere due nuove date, il 21 giugno e il 5 luglio, già esaurite, mentre è in attesa di conferma un’ulteriore apertura, prevista per il 20 settembre.

Il fascino e la spiritualità del monastero di San Benedetto a Bergamo -Foto
(Foto di Colleoni)
Il fascino e la spiritualità del monastero di San Benedetto a Bergamo -Foto
Il fascino e la spiritualità del monastero di San Benedetto a Bergamo -Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
storia
Cultura (generico)
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Sociale
famiglia
michelangelo finazzi
EcoDiBergamo.it