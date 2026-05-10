Il fascino e la spiritualità del monastero di San Benedetto a Bergamo -Foto
L’APERTURA STRAORDINARIA. Un successo la giornata di apertura del monastero di San Benedetto in via Sant’Alessandro a Bergamo, in occasione del 199esimo anniversario del ripristino della struttura dopo la soppressione operata da Napoleone.
Bergamo
«Una gioia che si unisce a quella della Pasqua» ha commentato monsignor Michelangelo Finazzi, che ha celebrato per l’occasione la messa nella chiesa del monastero. «Per noi è un’occasione davvero speciale – spiega la badessa, madre Cristina –. Aprire le porte alla comunità vuol dire fare cultura, ricordando che vocazioni come la nostra esistono e non sono estreme come potrebbe sembrare: non siamo eremiti».
Nella storia del monastero la traccia forte del legame con la città e con il suo tessuto sociale, oltre che con le famiglie che storicamente abitano vicino al monastero, ma anche i segni concreti della lunga storia della struttura – la parte più antica ancora visibile risale al Cinquecento – e del suo intrecciarsi con la storia della città.
Rispetto alla previsione originale di circa trenta visitatori, madre Cristina ha accompagnato attraverso il monastero, aiutata dall’economa, suor Benedetta, oltre quaranta persone. Colpite dall’interesse per la visita, le monache hanno scelto di aggiungere due nuove date, il 21 giugno e il 5 luglio, già esaurite, mentre è in attesa di conferma un’ulteriore apertura, prevista per il 20 settembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA