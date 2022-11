Il futuro di From: dati e tecnologia aiuteranno i malati

Una banca dati importante, aree di ricerca che vanno dalla cardiologia all’oncoematologia fino alle malattie rare, alla diabetologia, alla neurologia, una crescita progressiva dal 2017 di studi no profit (oggi oltre il 40%), 20 studi nell’Unità di Fase 1 all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, pari al 6% della sperimentazione nazionale (ovvero gli studi, secondo i rigidi requisiti Aifa, dedicati alla prima fase della sperimentazione di un principio attivo nell’uomo) e questo mentre in Italia nel 2021 solo l’11,9% delle sperimentazioni cliniche complessive ha riguardato la Fase 1: sono solo alcune delle «medaglie» di From, Fondazione per la ricerca Ospedale di Bergamo.