Il «Gioco de L’Eco» verso lo sprint finale. Torna il quiz sui fatti curiosi del passato

Il Gioco de L’Eco prosegue spedito verso la fase conclusiva, ma i premi da vincere sono ancora tantissimi e il concorso s’arricchisce ulteriormente in queste ultime settimane: martedì 2 dicembre torna Quiz Eco, una modalità di gioco molto divertente e curiosa, ormai parte integrante del gioco da qualche edizione.

«Accadde davvero a Bergamo»

Dovrete prestare attenzione a una particolare rubrica, «Accadde davvero a Bergamo», una serie di articoli che racconteranno fatti curiosi del passato che riguardano la nostra città e la provincia. Rispondere correttamente alle domande relative alla rubrica vi permetterà di provare a portare a casa uno dei premi in palio: sul piatto ci sono quattordici gift card, dal valore di 100 euro, da poter spendere allo shopping center Le Due Torri di Stezzano. Sette di questi buoni spesa andranno ai giocatori cartacei estratti tra coloro che hanno indovinato tutte le risposte, sette verranno vinti da altrettanti giocatori digitali.

Come si gioca?

Da martedì 2 a giovedì 11 dicembre, ogni giorno, sul quotidiano, e sul sito web del giornale, ci sarà un nuovo appuntamento con «Accadde davvero a Bergamo». Leggete con attenzione questi articoli perché, da venerdì 12 a giovedì 18 dicembre, una al giorno, verranno pubblicate sette domande relative agli articoli della rubrica.

Ogni domanda sarà affiancata da tre risposte e a ogni risposta è associato un bollino. Solo una delle tre risposte è corretta. Se siete giocatori cartacei dovete ritagliare il bollino corrispondente alla soluzione del quesito e incollarlo sulla vostra cartella, prestando attenzione a due cose: il bollino risposta, oltre che inserito nella giusta sezione della cartella, quella della modalità di gioco Quiz Eco, va incollato rispettando l’ordine di pubblicazione delle domande sul quotidiano.

E i giocatori digitali come fanno?

A partire da giovedì 18 dicembre, e fino a venerdì 16 gennaio 2026, entrando nello sfogliatore, il software che permette la lettura della versione digitale del quotidiano, troverete un link. Cliccandoci, sarete rimandati a un form contenente tutte le sette domande. Per ogni quesito, dovete scegliere l’unica risposta corretta tra le tre opzioni proposte. Dopo la validazione del form, completate le sette risposte, non potrete più correggere quanto fatto.

La modalità Quiz Eco è svincolata dal resto del concorso: pur non partecipando alla raccolta dei bollini fedeltà (la modalità classica del gioco), potete leggere «Accadde davvero a Bergamo», incollare i bollini risposta, consegnare la vostra cartella, partecipare all’estrazione e sperare di vincere una delle sette gift card Le Due Torri in palio.