Il Liceo Linguistico «Falcone» di Bergamo su RaiUno: andrà in onda a «Uno Mattina in famiglia»

La troupe ha fatto visita al liceo bergamasco nella sede di via Dunant, effettuando riprese e interviste a diversi studenti, docenti e alla dirigente scolastica Gloria Farisé durante speciali attività scolastiche pomeridiane: il coro d’Istituto, il gioco degli scacchi e l’attività teatrale in lingua inglese.

La conduzione delle interviste è dello psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, in arte «Lo Psicologo della Strada», mentre la regia viene curata da Andrea Rispoli, in grado di far risaltare al meglio le location e ogni attività.

Il coro durante le riprese «Il Falcone, scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo e unica in Italia a insegnare lingua e letteratura coreana, è orgoglioso di avere partecipato a questa rubrica Rai dal grande valore educativo, in grado di mettere in risalto l’energia e la voglia di futuro delle nostre ragazze e ragazzi impegnati in coinvolgenti attività anche a livello emotivo per lo stare bene a scuola - dichiara la dirigente scolastica Gloria Farisé –. Sono grata alla Rai, in particolare a Stefano Pieri e Andrea Rispoli, che ringrazio per l’elevata professionalità e la simpatia con cui si sono approcciati a tutti noi, per confezionare un servizio di grande attenzione al protagonismo studentesco e al personale scolastico».

Durante le riprese Gli alunni sono rimasti entusiasti dell’esperienza e hanno tirato fuori i propri stati d’animo ed emozioni, interloquendo con Stefano Pieri, cantando, suonando, giocando a scacchi e recitando in inglese di fronte alla telecamera, sotto gli occhi attenti del regista Andrea Rispoli.

Ripreso anche il coro di studenti e docenti diretto dal professor Stefano Bertuletti, responsabile del progetto. Viene ripreso mentre esegue il pezzo «Rhythm of Life», canone a tre voci con melodia tratta dal musical «Sweet Charity». Sono accompagnati da due studentesse abilissime con l’archetto, mentre al piano siede Nicoletta Fabiani, professoressa di inglese ora in pensione.

Gli alunni sono rimasti entusiasti dell’esperienza e hanno tirato fuori i propri stati d’animo ed emozioni, interloquendo con Stefano Pieri, cantando, suonando, giocando a scacchi e recitando in inglese di fronte alla telecamera, sotto gli occhi attenti del regista Andrea Rispoli Altra tappa l’attività teatrale. Creata per gli open day dalla professoressa Renata Ferrari, responsabile del laboratorio teatrale stabile del liceo, la performance vede in scena le studentesse Beatrice Popia, Elisa Messina, Benedetta Nicolaci, Miriam Polisena e Mariana Braga Costa, mentre recitano la propria parte, ognuna con grande passione, nella breve riduzione del racconto «A Christmas Carol» di Charles Dickens.