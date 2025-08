Il Luna park festeggia 125 anni: sconti e sicurezza rafforzata

In occasione della Festa di Sant’Alessandro , ritorna il tradizionale Luna park nel piazzale della Celadina. Quest’anno le giostre celebrano ben 125 anni dell’edizione di fine estate. La serata inaugurale sarà venerdì 29 agosto alle 20,30 e, proprio per festeggiare questa speciale ricorrenza, ai primi 2mila visitatori verrà distribuito un braccialetto promozionale che consentirà di accedere alle attrazioni con uno sconto del 50% , valido esclusivamente per la prima sera.

Denominato «September Park» , sarà anche la prima edizione estiva senza lo storico organizzatore Armando Piccaluga , morto lo scorso novembre per un malore a 75 anni. «Questo sarà un evento in suo ricordo – sottolinea Lorenzo Sambiase , portavoce dei gestori del Luna park – , Armando Piccaluga è stato il vero pioniere e pilastro di questo storico Luna park. Lui aveva a cuore Bergamo e continueremo a portare avanti questa tradizione per onorarlo». Dopo alcune spiacevoli risse avvenute gli scorsi anni, grande attenzione verrà posta anche alla sicurezza . «Per garantire una maggiore tranquillità a tutti i visitatori – dice il portavoce dei gestori – il presidio sarà più ampio e organizzato con la presenza di 25 steward al giorno nei weekend (venerdì, sabato e domenica) e una decina gli altri giorni della settimana che monitoreranno tutta l’area e controlleranno i clienti all’ingresso, anche con i metal detector. Inoltre, saranno vietate le bottiglie in vetro».

«Ci teniamo molto a far vivere con spensieratezza e serenità il Luna park a tutti i cittadini – precisa Sambiase – perché riteniamo che debba essere un momento di festa per tutti i bergamaschi». In totale, le attrazioni presenti saranno più di una sessantina e, tra le novità, ci sarà una particolare giostra: la Big Tower che è alta ben 40 metri. «Siamo felici di poter tornare a Bergamo dopo l’ottimo riscontro ottenuto in primavera – puntualizza Sambiase – e ancora più orgogliosi di farlo in un anno speciale come questo, che segna 125 anni dalla prima apertura qui a Bergamo. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per le famiglie e i giovani, rinnovando ogni volta l’offerta con proposte adatte a tutte le generazioni. Ci teniamo anche a ricordare che il Luna park è aperto e adatto a tutte le generazioni: l’unico requisito è quello di comportarsi in maniera corretta, rispettando le regole».