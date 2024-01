Il marito la accusa di aver rapito la figlia. «No, subiva maltrattamenti»: assolta

La vicenda si è consumata in un paese della Bassa bergamasca, dove al tempo viveva la coppia. La donna da allora è in Moldavia e non ha nessuna intenzione di tornare in Italia perché, ha fatto sapere al legale, ha paura del marito. Dietro questa fuga improvvisa, ha sostenuto martedì nell’arringa difensiva Botteon, ci sarebbero infatti i maltrattamenti che l’imputata avrebbe subito in casa. La difesa a processo ha convocato come testimone la sorella della 40enne che per un mese aveva convissuto con la coppia. La testimone era in possesso di un referto del pronto soccorso relativo alla sorella e lo ha mostrato al giudice: nel verbale si parla di contusioni causate da «persona nota».