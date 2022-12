Il mercatino delle specialità e la pista di pattinaggio accendono il Natale in Città Alta

La pioggia non ferma il clima natalizio. Ad una manciata di giorni dall’Immacolata, Bergamo si veste a festa con le iniziative dedicate al periodo più atteso dell’anno . Sabato 3 dicembre il maltempo ha ridotto il numero di persone a passeggio, ma non ha impedito in Città Alta l’inaugurazione del Giardino di Natale al Circolino e della pista di pattinaggio nel chiostro dell’ex monastero del Carmine.