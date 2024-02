Il Mercoledì delle Ceneri apre la preparazione alla Pasqua

La Quaresima si focalizza essenzialmente su questi momenti: conversione personale, preghiera e penitenza, magro e digiuno nei giorni stabiliti (il mercoledì delle Ceneri e tutti i venerdì di Quaresima) e attenzione alla carità verso i bisognosi e verso le missioni diocesane. Riguardo a quest’ultimo punto, i vari vescovi diocesani hanno chiesto alle parrocchie di farsi carico anche dei bisogni delle missioni diocesane in Bolivia, Costa d’Avorio e Cuba , dove operano sacerdoti bergamaschi Fidei donum, cioè a servizio di Chiese sorelle. Per la Quaresima di quest’anno, il Centro missionario diocesano propone di destinare i fondi che saranno raccolti a tre progetti solidali: l’ampliamento delle aule di catechismo nella parrocchia di Nostra Signora di Fatima, nell’arcidiocesi di Santa Cruz de la Sierra in Bolivia; l’ultimazione della costruzione della chiesa di Koutouba, nella diocesi di Bondoukou in Costa d’Avorio; l’approvvigionamento di materiale sanitario e presidi medici per un ospedale a Cuba.

Come aiuto alle parrocchie, associazioni e ai singoli per vivere la Quaresima arrivando fino a Pentecoste, anche quest’anno la Diocesi ha preparato un sussidio con materiale vario, denominato «Lo riconobbero» (scaricabile online dal sito https://diocesibg.it), titolo ripreso dal Vangelo dei due discepoli di Emmaus (Luca 24, 31) che accompagna il cammino pastorale diocesano di quest’anno. Sono forniti strumenti di preghiera differenti, cioè adatti a diverse categorie: famiglie e bambini, preadolescenti, parrocchie, adolescenti, giovani. Nel sussidio, per tutti sarà a disposizione un braccialetto regolabile in stoffa, visto come strumento promemoria degli impegni quaresimali, su cui è riportata la scritta «Sulla strada so che t’incontrerò».