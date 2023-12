Il messaggio del presidente Mattarella: «L’Italia intera non dimentica il disastro del Gleno»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al sindaco di Azzone, Mirella Cotti Cometti, componente del Comitato «Disastro del Gleno 1923/2023» una lettera nel giorno in cui ricorre il centesimo anniversario del Disastro che nel 1923 provocò 359 vittime accertate e danni incalcolabili in Valle di Scalve. Ecco il testo integrale del messaggio del Capo dello Stato.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

350 persone vennero travolte e uccise: molte di queste erano fanciulli. La morte, il dolore, la sofferenza impressero un segno indelebile sulle comunità e sulle valli. L’Italia intera non dimentica, come non possono dimenticare le genti che hanno ricostruito dopo la catastrofe.