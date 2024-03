Il meteo sorride, la sfilata di «Mezza Quaresima» confermata il 17 marzo. Si anticipa alle 14

Il maltempo concede spazio a un anticipo di primavera, la miglior notizia possibile per la sfilata di «Mezza Quaresima». Inizialmente prevista per domenica 10 marzo, era stata rinviata di una settimana, al 17, nell’attesa di una conferma dei miglioramenti previsti dai meteorologi. Ora è ufficiale. La sfilata, nell’anno del centenario del Ducato di Piazza Pontida, si farà. In anticipo di un’ora: la partenza sarà alle 14, così da limitare i disagi in una domenica in cui allo stadio sono attese oltre 15mila persone per Atalanta-Fiorentina (fischio d’inizio alle 18).

Il programma

Come ogni anno, il calendario delle iniziative non si limita alla tradizionale sfilata domenicale. Sabato 16 marzo, con partenza alle 15:30, i gruppi folkloristici daranno vita al «Bèrghem Folk», parata che partirà dal santuario di Borgo Santa Caterina e, attraversando il parco Suardi, via Pignolo, via Tasso e il Sentierone, si concluderà in piazza Matteotti. Dove alle 19:45 gli «Acrobati della Cuccagna» di Villa d’Almè tenteranno un Guinness World Record: l’arrampicata su un palo di 13,5 metri, senza grasso.

Alle 20:30 è prevista l’esibizione dei gruppi folkloristici ospiti, provenienti da Lazio e Sardegna, seguita dall’elezione della «Ègià piö bèla – miss Oriocenter 2024». Quindi il momento più atteso, il «processo alla Ègia», novità assoluta dell’edizione del centenario: alla fine l’imputata sarà proclamata colpevole e, dopo la lettura del testamento poetico redatto da Anna Rudelli, avverrà l’esecuzione.

Domenica 17 marzo, a partire dalle 9, i carri si ritroveranno in via Bonomelli per la partenza della sfilata, in programma alle 14 . Dopo la conclusione, prevista intorno alle 17, il duca Smiciatöt premierà carri e gruppi vincitori, mentre verranno estratti i numeri fortunati della sottoscrizione a premi, di cui parte del ricavato andrà a sostegno dell’associazione DinAmico Odv che lavora al fianco dei bambini con disabilità.

Mezza Quaresima, viaggio nelle foto del passato Una tradizione che ha attraversato tutto il Novecento con il Ducato di Piazza Pontida: risale ai primi del secolo il «Rasgamènt de la Ègia», mentre dagli anni Cinquanta iniziano le sfilate. Ecco una carrellata di fotografie dei festeggiamenti scattate tra gli anni Sessanta e Novanta, dall’archivio del nostro giornale

Il percorso