Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 12 Febbraio 2026

Il Ministero proroga al 21 febbraio il termine per le iscrizioni scolastiche

LA DECISIONE. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha prorogato i termini per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/2027.

Bergamo

La decisione è contenuta in una nota firmata dal direttore generale Antonella Tozza, con cui viene disposto lo slittamento della scadenza a livello nazionale. Il nuovo termine per presentare le domande è fissato alle 20 di sabato 21 febbraio 2026.

Iscrizioni: perché è stata decisa la proroga

Nel provvedimento il Ministero spiega che la proroga si è resa necessaria per «agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo» e per supportare il lavoro delle segreterie scolastiche.A incidere sulla decisione sono stati anche i recenti eventi atmosferici e idrogeologici che, nelle scorse settimane, hanno portato in diversi territori del Paese alla sospensione delle attività didattiche e amministrative, rallentando di fatto le procedure di iscrizione.

Nuova scadenza: 21 febbraio alle ore 20

Il termine di chiusura della procedura di iscrizione viene quindi uniformato a livello nazionale: le domande per la scuola dell’infanzia, per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado potranno essere presentate fino alle 20 del 21 febbraio 2026.

Le istituzioni scolastiche e gli Uffici di ambito territoriale continueranno a garantire il necessario supporto alle famiglie, mettendo a disposizione anche le strumentazioni informatiche per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che ne fossero sprovvisti.

La nota è stata trasmessa ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai dirigenti scolastici, alle Regioni, alle Province e ai Comuni.

Bergamo
Istruzione
Scuola
università
Disastri, Incidenti
Disastri meteorologici
Politica
governo
Ministero dell’Istruzione e del Merito