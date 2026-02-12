Il Ministero proroga al 21 febbraio il termine per le iscrizioni scolastiche

La decisione è contenuta in una nota firmata dal direttore generale Antonella Tozza, con cui viene disposto lo slittamento della scadenza a livello nazionale. Il nuovo termine per presentare le domande è fissato alle 20 di sabato 21 febbraio 2026 .

Iscrizioni: perché è stata decisa la proroga

Nel provvedimento il Ministero spiega che la proroga si è resa necessaria per «agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo» e per supportare il lavoro delle segreterie scolastiche.A incidere sulla decisione sono stati anche i recenti eventi atmosferici e idrogeologici che, nelle scorse settimane, hanno portato in diversi territori del Paese alla sospensione delle attività didattiche e amministrative, rallentando di fatto le procedure di iscrizione.