Il mondo del calcio in Università: Uva e Marino ospiti a Bergamo

Una riflessione sul valore del gioco di squadra, per raggiungere l’obiettivo comune, che ha visto gli interventi di Michele Uva, Uefa Director of Football and Social Responsibility, che ha ricordato l’importanza della «creazione di figure professionali preparate, pianificazione strategica, obiettivi definiti e Kpi, misurazione e reporting, per trasformare le idee in azioni concrete sul campo. Dobbiamo fare in modo che l’impatto del calcio si estenda al di là dei propri eventi a tutti i livelli per influenzare la società civile in generale». Umberto Marino, da 9 anni Direttore Generale di Atalanta B.C, che ha spiegato che: «il tema in questione è sempre più centrale nell’operato delle aziende e dei club sportivi e, anche in virtù del forte legame che Atalanta ha con il proprio territorio, come Società cerchiamo di lavorare ogni giorno valorizzando la nostra comunità e preservando l’ambiente che ci circonda».