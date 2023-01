Il nuovo prefetto Forlenza: «Il mio primo pensiero in questa città che ha sofferto è per le vittime del Covid»

Si dice molto «concreto e pragmatico», che punta molto sul «lavoro di squadra», il nuovo prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza. Questa mattina, lunedì 9 gennaio, l’insediamento ufficiale in Prefettura, con l’incontro con il personale dipendente e, nel pomeriggio, con i comandanti delle forze dell’ordine per fare il punto sulla situazione : «Non mi sono state presentate particolari criticità – ha commentato incontrando per la prima volta la stampa –, ma l’attenzione resta alta, in particolare per contrastare le eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata». Nelle prossime ore l’incontro con il sindaco Giorgio Gori, con il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi, con il vescovo monsignor Francesco Beschi e con il procuratore Antonio Chiappani.