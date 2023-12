Il nuovo svincolo dell’A4 sarà pronto in primavera

Il 2024 sarà l’anno dell’inaugurazione del nuovo svincolo nei pressi del casello dell’A4. Non un semplice rondò: il crocevia di strade realizzato per superare la vecchia rotatoria inaugurata 33 anni fa a due passi dall’autostrada è un’opera imponente, distribuita su tre piani, che collega l’uscita del casello a via Autostrada, all’asse interurbano e alla circonvallazione attraverso una decina di corsie, quasi tutte nuove e realizzate in modo da evitare pericolose intersezioni.

Il cantiere che sta accompagnando i bergamaschi da maggio 2022 chiuderà in primavera, ma già oggi – a sette mesi dalla fine dei lavori prevista dal cronoprogramma – la viabilità all’ingresso A4 è completamente ridisegnata. L’opera è stata realizzata dalle imprese bergamasche Suardi e Bergamelli ed è un raro esempio di efficienza e di rapidità. Dopo mesi d’inevitabili disagi, nel corso del 2023 hanno aperto una dopo l’altra tutte le nuove corsie; mancano soltanto la pista che stacca dall’asse interurbano per immettersi direttamente sulla circonvallazione Paltriniano e il completamento dell’ampliamento dell’asse (una corsia in più) nel tratto compreso tra l’uscita di Campagnola/Orio al Serio e il casello autostradale, la cosiddetta «fase 2». Poche settimane (si parla di metà gennaio) e anche questi ultimi due tasselli saranno chiusi. Nel frattempo sono previste alcune chiusure notturne per consentire agli operai d’intervenire sulle rifiniture (segnaletica, illuminazione, guardrail…), ma non ci saranno nuovi disagi per la circolazione.

Pontesecco e rondò delle Valli

Resta invece aperto, sul fronte della viabilità, il nodo di Pontesecco: dopo la realizzazione delle due rotatorie, il peggioramento delle condizioni del traffico in uscita dalla città nelle ore pomeridiane e serali e il ritorno provvisorio dei birilli, è al vaglio dell’amministrazione comunale l’ipotesi dell’istituzione di una corsia ad assetto variabile che consenta di far defluire il traffico su due corsie sia in entrata (la mattina), che in uscita (la sera) dalla città. Dopo mesi travagliati e carichi di polemiche, il 2024 sarà senz’altro l’anno della soluzione definitiva. È invece migliorata, e di parecchio, la circolazione nei pressi del rondò di via delle Valli con la passerella che bypassa la rotatoria collegando la strada che proviene dalla valle Seriana con la via delle Valli. Questa è una delle opere accessorie legate al progetto di Chorus Life, il cui cantiere giungerà al termine presumibilmente entro la prima metà del nuovo anno. La chiusura dei lavori coinciderà anche con il completamento della nuova rotatoria di via Serassi all’altezza dell’imbocco della bretella che porta sempre su via delle Valli (attualmente è pronta solo a metà).