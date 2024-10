Il prefetto Luca Rotondi in visita al comando provinciale dei carabinieri

Nella mattinata di venerdì 25 ottobre il prefetto Luca Rotondi ha visitato il comando provinciale dei carabinieri di via delle Valli a Bergamo. È stato ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Salvatore Sauco, che ha presentato al prefetto i comandanti delle principali articolazioni, illustrando l’organizzazione sul territorio e le principali linee d’azione.

Il prefetto - si legge in una nota - ha apprezzato il lavoro che i militari stanno svolgendo, in particolare per l’impegno nel contrasto a tutti quei fenomeni criminali che destano maggior allarme sociale, grazie alla presenza capillare su un territorio formato da oltre duecento comuni.