Il presidio per la Palestina sarà ogni 29 del mese

L’Equipaggio di Terra era nato anche per sostenere Dario Crippa, l’attivista bergamasco della Flotilla: «Abbiamo organizzato eventi significativi, tenuto contatti giornalieri con la Flotilla in mare, parlato con cittadini e cittadine, partecipato alle grandi manifestazioni e scioperi che si sono svolti in città. Siamo stati e siamo con orgoglio un piccolo ma significativo pezzo del movimento di massa e spontaneo che ha fatto irruzione nelle piazze di Bergamo e di tutta Italia. Un movimento composto in particolare da giovani che per la prima volta hanno preso in mano il loro destino».