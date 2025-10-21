Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 21 Ottobre 2025

Il presidio per la Palestina sarà ogni 29 del mese

LA MANIFESTAZIONE. Dopo 47 giorni, termina il presidio permanente giornaliero di piazza Matteotti per la Palestina e a sostegno della «Global Sumud Flotilla». Lo annunciano in una nota Lidia Parma e Simona Forlini per l’Equipaggio di Terra.

Un presidio davanti al Comune
Un presidio davanti al Comune

«Finisce il presidio permanente giornaliero ma non smobilitiamo, anzi – prosegue la nota –. Continuiamo il nostro impegno in altre forme». Il ritrovo in piazza Matteotti a Bergamo sarà ogni 29 del mese, a partire dal 29 ottobre. Il giorno non è scelto a caso: il 29 novembre è la «Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese» indetta dall’Onu.

il 29 novembre è la «Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese» indetta dall’Onu

«Il presidio permanente – prosegue l’Equipaggio di Terra – ha fatto di piazza Matteotti un luogo di incontro, di lotta, di umanità, di solidarietà, di discussione. Non vogliamo disperdere questa ricchezza ma vogliamo valorizzarla individuando nuove forme di lotta e di impegno civile. Continuiamo a mobilitarci insieme, anche proponendo modalità diverse di azione, a Bergamo e sui diversi territori della nostra provincia».

L’Equipaggio di Terra era nato anche per sostenere Dario Crippa, l’attivista bergamasco della Flotilla: «Abbiamo organizzato eventi significativi, tenuto contatti giornalieri con la Flotilla in mare, parlato con cittadini e cittadine, partecipato alle grandi manifestazioni e scioperi che si sono svolti in città. Siamo stati e siamo con orgoglio un piccolo ma significativo pezzo del movimento di massa e spontaneo che ha fatto irruzione nelle piazze di Bergamo e di tutta Italia. Un movimento composto in particolare da giovani che per la prima volta hanno preso in mano il loro destino».

Bergamo
Politica
politica interna
Sociale
Questioni sociali (generico)
Organizzazioni internazionali
pace
Lidia Parma
Simona Forlini
Dario Crippa
onu