Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 08 Febbraio 2026

Il ricordo di Zoe Trinchero al presidio contro la violenza di genere:

LA MANIFESTAZIONE. Domenica 8 febbraio alle 18 in largo Rezzara a Bergamo il consueto appuntamento per sensibilizzare sulla violenza di genere.

Stefano Vailati
Stefano Vailati
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il presidio della rete contro la violenza di genere in Largo Rezzara a Bergamo, domenica 8 febbraio 2026
Il presidio della rete contro la violenza di genere in Largo Rezzara a Bergamo, domenica 8 febbraio 2026

Bergamo

«Solo sì è sì: questo è il significato consenso». È il messaggio del presidio mensile della Rete bergamasca contro la violenza di genere, riunitosi, come l’8 di ogni mese, domenica alle 18 in largo Rezzara.

Ospiti speciali per questo appuntamento alcuni membri del gruppo «Fuori dal coro», che hanno inframmezzato con le loro canzoni, incentrate su libertà e rivendicazione dei diritti, gli interventi in programma.«Lo spunto per il tema di questo mese arriva dalla cronaca politica – ha spiegato l’organizzazione –. Nonostante la Camera avesse votato inizialmente una norma basata esplicitamente sul consenso, nel passaggio al Senato il testo è stato stravolto, cancellando di fatto il principio del “solo un sì e un sì” a favore del concetto di dimostrare una “volontà contraria”, che pone ancora una volta sulla vittima il peso di dimostrare che non se l’è cercata».

Il presidio della rete contro la violenza di genere in Largo Rezzara a Bergamo, domenica 8 febbraio 2026
Il presidio della rete contro la violenza di genere in Largo Rezzara a Bergamo, domenica 8 febbraio 2026

In chiusura il ricordo di Zoe Trinchero – vittima diciassettenne di femminicidio, uccisa nella notte tra venerdì e sabato scorso a Nizza Monferrato, in Piemonte – e di Angela Azzaro, giornalista scomparsa ieri a 59 anni. A seguire il consueto momento di microfono aperto, per permettere a partecipanti e spettatori di condividere messaggi ed esperienze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Nizza Monferrato
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
Politica (generico)
famiglia
Zoe Trinchero
Angela Azzaro
Rete bergamasca contro la violenza di genere
Fuori dal coro