Giovedì 22 Gennaio 2026
Il Sentierone all’insegna della dolcezza: c’è la Festa del Cioccolato - Le foto
L’APPUNTAMENTO. Con il taglio di una tavoletta di cioccolato lunga oltre venti metri è stata inaugurata ufficialmente la 13esima edizione della Festa del Cioccolato sul Sentierone.
Il clima freddo ha spinto molti a fermarsi per una sosta golosa alle bancarelle tra una cioccolata calda e l’acquisto di altre specialità provenienti da tante regioni italiane ma anche dall’estero.
Il momento clou del pomeriggio si è vissuto in piazza Vittorio Veneto, attorno all’area recintata dall’organizzazione per consentire la realizzazione della tavoletta con il cioccolato liquido preparato dagli espositori. Presenti al momento istituzionale il direttore di Promozioni Confesercenti, Cesare Rossi, insieme al vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi e al maestro cioccolatiere Gabriele Mainero.
La gente presente in centro ha atteso che il caco liquido si solidificasse per poter poi procedere al taglio della tavoletta, propedeutico alla distribuzione che ha addolcito grandi e piccini.
La Festa del Cioccolato proseguirà fino a domenica sera con le specialità di venti bancarelle con operatori provenienti da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Lecco, Pavia, Monza, Parma, Firenze, Pistoia, Reggio Calabria, Catania, Campobasso, Avellino, Modica, insieme ai dolci tipici ungheresi.
