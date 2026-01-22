Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 22 Gennaio 2026

Il Sentierone all’insegna della dolcezza: c’è la Festa del Cioccolato - Le foto

L’APPUNTAMENTO. Con il taglio di una tavoletta di cioccolato lunga oltre venti metri è stata inaugurata ufficialmente la 13esima edizione della Festa del Cioccolato sul Sentierone.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore
Tutti pazzi per il cioccolato
Tutti pazzi per il cioccolato
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Il clima freddo ha spinto molti a fermarsi per una sosta golosa alle bancarelle tra una cioccolata calda e l’acquisto di altre specialità provenienti da tante regioni italiane ma anche dall’estero.

Il momento clou del pomeriggio si è vissuto in piazza Vittorio Veneto, attorno all’area recintata dall’organizzazione per consentire la realizzazione della tavoletta con il cioccolato liquido preparato dagli espositori. Presenti al momento istituzionale il direttore di Promozioni Confesercenti, Cesare Rossi, insieme al vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi e al maestro cioccolatiere Gabriele Mainero.

Sergio Gandi distribuisce cioccolato
Sergio Gandi distribuisce cioccolato
(Foto di Bedolis)
Gli stand del cioccolato sono sul Sentierone
Gli stand del cioccolato sono sul Sentierone
(Foto di Bedolis)
Cioccolato e cioccolata calda
Cioccolato e cioccolata calda
(Foto di Bedolis)

La gente presente in centro ha atteso che il caco liquido si solidificasse per poter poi procedere al taglio della tavoletta, propedeutico alla distribuzione che ha addolcito grandi e piccini.

Si prepara la tavoletta da record
Si prepara la tavoletta da record
(Foto di Bedolis)
Sergio Gandi distribuisce cioccolato
Sergio Gandi distribuisce cioccolato
(Foto di Bedolis)
Si prepara la tavoletta da record
Si prepara la tavoletta da record
(Foto di Bedolis)

La Festa del Cioccolato proseguirà fino a domenica sera con le specialità di venti bancarelle con operatori provenienti da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Lecco, Pavia, Monza, Parma, Firenze, Pistoia, Reggio Calabria, Catania, Campobasso, Avellino, Modica, insieme ai dolci tipici ungheresi.

