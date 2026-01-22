Il Sentierone all’insegna della dolcezza: c’è la Festa del Cioccolato - Le foto

Il clima freddo ha spinto molti a fermarsi per una sosta golosa alle bancarelle tra una cioccolata calda e l’acquisto di altre specialità provenienti da tante regioni italiane ma anche dall’estero.

Il momento clou del pomeriggio si è vissuto in piazza Vittorio Veneto , attorno all’area recintata dall’organizzazione per consentire la realizzazione della tavoletta con il cioccolato liquido preparato dagli espositori. Presenti al momento istituzionale il direttore di Promozioni Confesercenti, Cesare Rossi, insieme al vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi e al maestro cioccolatiere Gabriele Mainero.

La gente presente in centro ha atteso che il caco liquido si solidificasse per poter poi procedere al taglio della tavoletta, propedeutico alla distribuzione che ha addolcito grandi e piccini.