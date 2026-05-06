Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 06 Maggio 2026

Il terremoto del Friuli 50 anni dopo: «Voi bergamaschi ci avete dato la forza di rialzarci»

LA STORIA. Dai primi giovani volontari di Paladina alla ricostruzione grazie ai tecnici e ai fondi raccolti.

Andrea Taietti
Andrea Taietti
Il terremoto del Friuli 50 anni dopo: «Voi bergamaschi ci avete dato la forza di rialzarci»
Bergamaschi in Friuli: da sinistra Sandro Angelini, l’assessore Enrico Ripamonti e il l’architetto Vittorio Gandolfi tra le macerie di Colloredo

Cinquantasei secondi. Tanto è durata la scossa il 6 maggio del 1976. Un tempo infinitesimo per la storia, un’eternità per chi ha visto la propria casa, la propria chiesa, il proprio futuro, sbriciolarsi sotto i piedi. Quasi mille morti, centomila edifici danneggiati e un paesaggio sfigurato che pareva destinato al silenzio delle macerie. Eppure, in quell’apocalisse di polvere e buio che avvolse il Friuli, la luce si riaccese grazie alla solidarietà che ancora oggi lega la terra bergamasca alle colline friulane in un abbraccio che non si è mai sciolto.

Il legame con Bergamo

Il legame tra Bergamo e il Friuli non è un semplice ricordo d’archivio, ma una materia viva, fatta di pietre che portano nomi precisi. Quando si cammina a Mels, frazione di Colloredo di Monte Albano, ci si imbatte in via Bergamo. Non è un omaggio toponomastico astratto; è il luogo fisico dove la sottoscrizione promossa da L’Eco di Bergamo — che raggiunse l’allora astronomica cifra di 700 milioni di lire — si fece cemento e speranza. «L’impatto fu immediato, plurale e travolgente», ricorda con emozione Roberto Molinaro, storico sindaco di Colloredo che ha guidato la comunità dal 1980 al 2003, attraversando l’intera ricostruzione.

«Già nell’estate del ’76 (Molinaro al tempo era assessore a Colloredo, ndr) arrivarono i giovani di Paladina a sgomberare mobili, a pulire mattoni, a fare tutto ciò che c’era da fare. Non eravamo soli. Sentire quella presenza costante di volontari che si affiancavano all’esercito e ai vigili del fuoco e alle autorità diede ai friulani quella spinta psicologica decisiva per non mollare».

Leggi le due pagine di approfondimento su L’Eco di Bergamo del 6 maggio
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Colloredo di monte albano
Disastri, Incidenti
Terremoto
Sociale
Ricostruzione
Politica
Enti locali
Scienza, Tecnologia
Ingegneria
Roberto Molinaro
Sandro Angelini
Vittorio Gandolfi
Gianfranco Coppetti
Renza Baiutti
L'Eco di Bergamo
Croce Rossa di Bergamo
Comune di Bergamo