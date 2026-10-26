Il treno di cioccolato da record alla Fiera Campionaria di Bergamo

Il treno di cioccolato più lungo del mondo arriva alle ultime fermate. Dal 29 ottobre al 1° novembre il Winter Games Express sarà esposto alla Fiera Campionaria di Bergamo, prima dell’evento conclusivo in programma mercoledì 11 novembre a Milano.

Dopo aver attraversato per quasi un anno la Lombardia, l’opera chiude un viaggio che ha unito un primato mondiale alla valorizzazione della pasticceria artigiana e alla raccolta di fondi per le cure palliative.

Un primato con 55 metri di lunghezza e 28 quintali di cioccolato

Il treno di cioccolato Lungo 55,27 metri e realizzato con 28 quintali di cioccolato, il Winter Games Express – The Longest Chocolate Train è stato certificato il 26 gennaio 2026 da Guinness World Records come la scultura di cioccolato più lunga del mondo.

Il riconoscimento è arrivato durante una cerimonia in Piazza Città di Lombardia, a Milano, nell’ambito del Programma culturale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

A rendere possibile l’impresa è stata una collaborazione internazionale tra i maestri pasticceri del Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi (Capab), aderente a Confartigianato Imprese Bergamo e presieduto da Andrea Bonati, e del Consorzio Pasticceri Artigiani di Brescia (Cpa), aderente all’Associazione Artigiani di Brescia e Provincia e presieduto da Luigi Groli.

A guidare la squadra è stato il maestro cioccolatiere maltese Andrew Farrugia. Al progetto hanno partecipato anche scuole, docenti e studenti italiani e maltesi, tra cui quelli dell’Institute of Tourism Studies di Malta.

I vagoni realizzati a Osio Sotto

La costruzione dei vagoni modulari, progettati per essere trasportati e assemblati nelle diverse sedi espositive, si è svolta nei laboratori di Minetti 1980 a Osio Sotto, utilizzando il cioccolato fornito da Belcolade Italia, parte di Puratos Italia.

Sarà esposto alla Fiera Campionaria di Bergamo Il progetto ha potuto contare sulla collaborazione di Regione Lombardia, che lo ha accompagnato fin dalle prime fasi, e di BGY – Milan Bergamo Airport. L’iniziativa ha inoltre ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e il patrocinio dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Dopo la conquista del primato a Milano, il treno ha fatto tappa all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, all’Elnòs Shopping Center di Brescia e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Alla Fiera Campionaria dal 29 ottobre al 1° novembre

L’ultima tappa espositiva sarà nella Galleria centrale del Polo fieristico di via Lunga a Bergamo, dove il treno sarà ospitato da giovedì 29 ottobre a domenica 1° novembre, durante la Fiera Campionaria, con ingresso gratuito.

«Questo progetto rappresenta un risultato straordinario per la pasticceria artigiana bergamasca e bresciana – sottolinea Andrea Bonati, presidente del Capab –. Abbiamo dimostrato come la collaborazione tra imprese, territori e scuole possa dare vita a qualcosa di unico, capace di ottenere un riconoscimento mondiale. Ma il valore più importante di questa esperienza va oltre il record: è quello delle competenze condivise, del coinvolgimento dei giovani e della capacità dell’artigianato di costruire relazioni e opportunità».

Per Luigi Groli, presidente del Consorzio Pasticceri Artigiani di Brescia, la sfida iniziale ha assunto un significato più ampio: «Il Winter Games Express è nato da una sfida tecnica e creativa, ma si è trasformato in un’esperienza collettiva di grande valore. Il lavoro fianco a fianco tra i maestri pasticceri di Bergamo, Brescia e Malta ha permesso di valorizzare le nostre professionalità e di trasmettere ai ragazzi la passione per questo mestiere. Siamo orgogliosi soprattutto di aver dato a questa impresa anche una finalità solidale, che ci ha accompagnati durante tutto il percorso».

Tavolette solidali per sostenere le cure palliative

Accanto al record e alla valorizzazione dell’artigianato, la solidarietà ha accompagnato l’intero progetto. Durante le esposizioni, la vendita di speciali tavolette di cioccolato ha consentito di raccogliere fondi a sostegno di due realtà.

La prima è l’Associazione Cure Palliative Odv-Ets di Bergamo, impegnata da oltre trent’anni nell’assistenza ai malati in fase avanzata di malattia e alle loro famiglie. La seconda è lo St. Michael Hospice di Malta, struttura dedicata alle cure palliative e al sostegno dei pazienti e dei loro cari.

Le tavolette solidali potranno essere acquistate anche durante i quattro giorni della Fiera Campionaria.

L’11 novembre a Milano la festa conclusiva

Il viaggio si concluderà ufficialmente mercoledì 11 novembre, dalle 17.30, allo Showroom Alea di via Alessio de Tocqueville 12, a Milano, con l’evento «Winter Games Express – The Final Celebration. Un viaggio da record tra maestria, territorio e solidarietà».

La serata riunirà i protagonisti dell’iniziativa per ripercorrere le tappe dell’impresa e celebrare il risultato raggiunto. Il programma prevede l’esposizione di alcune carrozze restaurate del treno, interventi istituzionali, un momento conviviale e una piccola asta benefica, a conclusione del percorso solidale.

La locomotiva al Museo del Cioccolato di Torino